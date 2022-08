Performance positive pour les caisses de pension en juillet

Zurich (awp) - Les caisses de pension suisses, dont les actifs sont déposés auprès d'UBS, ont affiché une performance positive en juillet, après plusieurs mois dans le négatif. Depuis le début de l'année, la performance est cependant encore nettement dans le rouge à -6,6%.

Au mois de juillet, les caisses de pension ont vu leur performance rebondi de 2,57% en moyenne, après trois mois négatifs. La précédente performance positive avait été enregistrée en mars avec 0,32%, a détaillé UBS mercredi dans une étude.

L'ensemble des instituts de prévoyance ont enregistré une performance similaire, les grandes caisses de pension avec plus d'un milliard de francs suisses d'actifs sous gestion affichant le meilleur résultat avec +2,6%, suivi par les établissements de taille moyenne (+2,57%) et leurs plus petits homologues (+2,51%).

Sur les sept premiers mois de 2022, les grandes caisses de pension affichent cependant la moins pire des performances (-6,12%), suivi des caisses de pension de taille moyenne (-6,65%), les petits établissements affichant la plus mauvaise performance (-7,11%).

L'année dernière, les caisses de pension avaient affiché une performance annuelle moyenne de 8,4%, portée par la solide performance des marchés financiers.

al/rp