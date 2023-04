Zurich (awp) - Portées par les actions et les obligations, les caisses de pension analysées par UBS ont réalisé une performance positive en mars. Cette dernière s'est établie en moyenne à 0,49%, après déduction des frais, indique la banque aux trois clés dans son relevé mensuel.

Le meilleur résultat (1,34%) ainsi que le pire (-0,30%) proviennent de petites caisses de pension avec moins de 300 millions de francs suisses d'actifs sous gestion.

En mars, les classes d'actifs traditionnels ont enregistré un performance positive tandis que les investissements alternatifs ont clôturé le mois dans le rouge, une situation inverse à celle observée le mois précédent, précise UBS dans un communiqué.

Les actions mondiales et suisses ont progressé de 0,33% et 1,55% respectivement. Les obligations en devises étrangères et en francs suisses suisses ont généré une performance de 0,43% et 0,44% respectivement. A l'inverse, l'immobilier a affiché une performance de -0,24%, le placement hors Bourse et l'infrastructure ont reculé de 1,06% et les fonds spéculatifs ont perdu 2,09%.

Dans leur analyse, les économistes d'UBS soulignent que la performance positive des marchés actions en mars reflète l'optimisme quant aux mesures prises par les régulateurs en Suisse et aux Etats-Unis afin d'éviter une crise bancaire.

Toutefois, la confiance est fragile et la volatilité des marchés devrait rester élevée. Les conditions financières sont également susceptibles de se resserrer, ce qui augmente le risque d'un atterrissage brutal de l'économie.

ol/fr