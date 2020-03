Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Perial Asset Management a acquis l’immeuble « Brunel Building », situé dans le Rieker Business Park à Amsterdam, pour le compte de la SCPI PFO. L'immeuble, acquis pour un montant de 23,8 millions d’euros, comprend 4 985 mètres carrés de bureaux et est équipé de 48 places de parking. L’immeuble est entièrement loué à Brunel, un groupe international ayant plus de 14 500 employés établis dans 177 succursales et présent dans 44 pays." Ce parc d'activités dynamique accueille des entreprises internationales telles que PWC, B Amsterdam (le plus grand incubateur de startups en Europe) et Brunel (cabinet de recrutement) ", a expliqué Perial AM. Il est directement relié à La Haye et à Rotterdam par l'autoroute A4 et au centre-ville d'Amsterdam par les transports en commun.