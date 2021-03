Perial AM a confié à CBRE la gestion d’un portefeuille de 31 actifs en région PACA 04/03/2021 | 15:22 Envoyer par e-mail :

CBRE Property Management a pour mission d'assurer la gestion technique sur ce portefeuille d'actifs situés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour une durée de trois ans. Dans le cas présent, les agences de Marseille et de Nice sont en charge du portefeuille confié par Perial.



" Le renouvellement et l'extension de la confiance de Perial Asset Management dans le contexte de son plan Positive 2030 démontre la capacité de CBRE Property Management à intégrer la stratégie de ses clients dans le cadre d'offres pluridisciplinaires associant gestion courante, expertise technique et approche durable ", a déclaré Christine Roubaud, Directrice des Régions de CBRE Property Management.





