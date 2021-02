Perial AM acquiert l’immeuble de bureaux « Cap Sud » à Malakoff pour le compte de PF Grand Paris 02/02/2021 | 17:09 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Perial Asset Management (AM) enrichit le patrimoine de la SCPI PF Grand Paris par l’acquisition de l’immeuble de bureau Cap Sud situé à Malakoff auprès d’AG2R La Mondiale. Il est actuellement occupé par trois locataires pour une durée de bail moyenne de 5 ans. Cap Sud est un immeuble de bureau livré en 2005 d’une surface locative de 4 653 mètres carrés répartis en R+4 et comprend 95 emplacements de parking en sous-sol. " Les plateaux de bureaux offrent de belles surfaces d’environ 1 000 mètres carrés, facilement divisibles avec une hauteur sous plafond de 2,7 mètres ", précise Perial.



" Avec cette acquisition, PF Grand Paris poursuit sa stratégie d'investissement francilienne dans des localisations plébiscitées par les utilisateurs et notamment en première couronne très bien desservie par les transports en commun ", a commenté Stéphane Collange, directeur des investissements de Perial AM.



" La livraison de la future station de métro 'Châtillon-Montrouge' située à proximité prévue pour 2024 va encore renforcer cette attractivité locale ", a-t-il ajouté.





© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue