Perial AM acquiert un immeuble de bureaux à Nantes pour 19 millions d'euros 08/10/2021 | 09:40

Perial Asset Management acquiert un actif immobilier de bureaux au sein de l'opération emblématique mixte et novatrice Îlink à Nantes pour un montant de 19 millions d'euros. Livré entre 2018 et 2019, le programme Îlink situé au cœur du quartier Prairie-au-duc sur l'Ile de Nantes associe bureaux, commerces et logement. « L'ambition du projet est de s'adapter aux nouveaux usages de l'immobilier et aux évolutions des modes de vie, en connectant notamment les habitants entre eux, mais aussi à leur quartier », explique Perial AM.



L'immeuble acquis par la société développe une surface totale de 5 700 mètres carrés en R+9, répartis entre bureaux et commerces (dont 90 % de commerces aidés par la ville de Nantes). 51 emplacements de parking viennent compléter le bien. Les lots de bureaux acquis par Perial AM représentent l'ensemble des bureaux du projet global Îlink.



L'actif est occupé à 100%, par plusieurs locataires dont une majorité de sociétés du monde numérique comme Sii et Niji, mais aussi des entreprises de bouche (We love Soupes) ou Green Shopper.





