Perial AM augmente le prix de la part de sa SCPI PFO

Le 1er juin, le prix de la part de la SCPI PFO de Perial AM est porté de 946 à 966 EUROS, soit une hausse de 2,10%. Cette majoration reflète la bonne gestion de la SCPI PFO, notamment depuis l'orientation de sa stratégie vers les métropoles européennes en 2017 et la revalorisation de son patrimoine constatée en fin d'année 2018, a commenté la société de gestion.Cette dernière rappelle que la stratégie de diversification de la SCPI repose à la fois sur une diversification typologique de ses actifs (bureaux, commerces et immobilier d'exploitation) et sur une diversification géographique, dans les grandes métropoles françaises et, depuis 2017, européennes.Cette diversification permet de mieux mutualiser le risque locatif de la SCPI et de l'exposer à différents cycles économiques et à différents marchés.L'ouverture à l'international permet ainsi à PFO d'investir sur des marchés où les durées fermes des baux sont plus longues qu'en France, et ainsi de donner aux investisseurs et aux porteurs de parts une meilleure visibilité sur le long terme.