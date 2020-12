Perial AM : la SCPI PFO achète deux B&B Hotels en banlieue parisienne 08/12/2020 | 15:22 Envoyer par e-mail :

Perial Asset Management s'est porté acquéreur auprès d'Axe Promotion d'un portefeuille de deux actifs hôteliers gérés par l'exploitant B&B Hotels, situés à Meudon et à Saint-Denis, pour le compte de sa SCPI PFO pour un montant total de plus de 22 millions d'euros. Le portefeuille se compose des deux établissements hôteliers qui bénéficient tous deux d'un bail d'une durée ferme de 12 ans: le B&B Hôtel Saint-Denis Porte de Paris et le B&B Hôtel Paris Meudon Vélizy.



Ces hôtels, intégrés chacun à une opération mixte (hôtellerie/résidentiel),ont été développés et réalisés par Axe Promotion dans le cadre d'un BEFA (bail en l'état futur d'achèvement) contracté entre le promoteur et le groupe B&B Hotels.



Acquis par le fonds d'investissement Goldman Sachs en 2019, B&B Hotels est une chaîne hôtelière indépendante leader et en forte croissance dans le secteur budget & économique. Elle est reconnue pour ses concept "Econochic" et "smart sleep", une combinaison de confort, design et services de haute qualité à un prix attractif.



"Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification de la SCPI PFO au travers d'actifs alternatifs et disposant d'une contrepartie de premier rang. Nous avons privilégié le segment économique le plus résilient dans le contexte actuel, orienté davantage sur une clientèle domestique" explique Stéphane Collange, directeur des investissements de Perial Asset Management.



"La longue durée ferme des baux d'exploitation offre par ailleurs de la visibilité à long terme sur les revenus locatifs potentiels de la SCPI PFO."





