Perial Asset Management poursuit ses investissements en Espagne pour le compte de sa SCPI PFO2 avec l'acquisition d'un immeuble de bureaux pour un montant total de 30,65 millions d'euros. Situé à Barcelone, au cœur du district dédié à l'innovation et aux nouvelles technologies, il est d'ores et déjà loué à l'école Toulouse Business School pour une durée de 15 ans.