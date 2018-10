Perial AM s'est porté acquéreur de 2 hôtels en Allemagne et aux Pays-Bas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le gérant a acquis l’hôtel « 7 Days Premium », à Leipzig, en Allemagne. Cet hôtel neuf 3 étoiles comprend 150 chambres, des salles de réunion, un espace de coworking et de petit-déjeuner. Il sera exploité sous l’enseigne 7 Days Premium par le groupe Plateno, détenu par Jin Jiang Hotels, 5ème groupe hôtelier mondial. Perial AM a également acheté l'hôtel " Holiday Inn ", à Eindhoven, aux Pays-Bas. Cet hôtel 4 étoiles acquis en VEFA pour une livraison prévue fin 2019, comprendra 180 chambres, des salles de réunion, une salle de gym, un restaurant et un bar.Il sera exploité par le Groupe GS Star (15 hôtels en Europe et 11 ouvertures prochaines) sous l'enseigne " Holiday Inn "."Avec ces deux acquisitions, Perial AM confirme sa stratégie d'investissement en zone euro, sur des actifs de diversification. L'hôtellerie bénéficie d'une conjoncture très favorable, et offre des flux long terme, sécurisés sur des durées supérieures à 20 ans", a commenté Yann Guivarc'h, directeur général de Perial Asset Management."Les résidences gérées (hôtelières, séniors, étudiantes, médicalisées) complètent notre cible de diversification", a précisé le dirigeant.