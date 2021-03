Perial Asset Management acquiert deux immeubles à la Défense pour 147 millions d'euros

Perial Asset Management annonce l'acquisition des immeubles " Village 4 " et " Village 6 " à la Défense auprès d'Unibail Rodamco-Westfield pour un montant de 147 millions d'euros auprès des SCPI PF Grand Paris et PFO2. L'opération porte sur deux immeubles de bureaux non IGH, représentant une surface de 14 500 m2 " Le Village 4 " et " Le Village 6 " au sein du complexe " Les Villages de l'Arche ".



Cette acquisition porte à trois le nombre d'immeubles détenus par Perial AM au sein de ce complexe immobilier emblématique en plein cœur de La Défense, regroupant un total de 7 immeubles pour une surface de bureaux de 60 000 m². Ayant déjà procédé à l'acquisition de l'immeuble " Village 2 " en 2018, Perial AM détient ainsi désormais près de 24 000 m2 au sein du premier quartier d'affaires européen.



Ces deux immeubles bénéficient du dynamisme du quartier, de la présence du centre commercial " Westfield Les Quatre Temps " rassemblant plus de 300 boutiques, comme de la salle de spectacle " La Défense Arena " et de 60 bars et restaurants. Concernant leur accessibilité à deux pas des transports en communs (métro Ligne 1, tramway T2, RER A, bus mais aussi transilien) qui permettent des connexions directes aux gares nationales et internationales, elle se verra encore prochainement renforcée par l'arrivée du RER Eole d'ici mi-2023 et de la ligne 15.