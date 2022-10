Perial Asset Management fait évoluer sa direction Fund Management

Perial Asset Management (AM) fait évoluer l'organisation de son pôle Fund Management avec les nominations de Rémi Juzanx, responsable Fund Management SCPI et Laurent Ferret, responsable Financements sous la direction de Laurent Boissin, directeur général adjoint de Perial AM. Anthony Marchand rejoint également cette direction au poste de directeur Real Estate Funds & Portfolio Management.



Après avoir débuté sa carrière en contrôle de gestion au sein de la foncière Unibail-Rodamco, Rémi Juzanx, 38 ans, rejoint Klépierre en tant que responsable d'opérations puis responsable d'investissements sur des portefeuilles en Europe à la direction de la communication financière. Il rejoint la société Paref Gestion en 2019 au poste de Fund & Investment où il évolue vers les fonctions de directeur Fonds et investissements résidentiel. Au sein de Perial AM, il aura notamment la responsabilité du pôle SCPI qui compte actuellement 4 fonds ainsi que le management des différents Fund Managers associés.



Laurent Ferret, 42 ans, dispose de près de 20 ans d'expérience dont 15 ans dans le domaine du financement. Il travaille durant 4 ans à Londres avant de revenir à Paris pour occuper le poste de responsable Financements au sein de LaSalle puis rejoint la banque Berlin Hyp. Il occupe le poste de responsable Financements au sein de Perial AM en charge du montage financier de toutes les transactions immobilières de la société de gestion et développant notamment le recours aux financements verts.



Anthony Marchand, 33 ans, est désormais rattaché à la direction du Fund management, il est nommé directeur Real Estate Funds & Portfolio Management en charge de la stratégie d'allocation et de l'analyse des portefeuilles sous gestion en France et en Europe. Il prend par la même occasion la responsabilité de l'équipe Analystes au sein du département Fund management.