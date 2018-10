Perial Développement acquiert un immeuble de bureaux à réhabiliter à Lyon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Perial Développement (groupe Perial) a acquis auprès de Macifimo, société d’Asset Management Immobilier du groupe Macif, un immeuble de bureaux à Lyon Gerland pour y effectuer une réhabilitation lourde. « Cet actif de bureaux en R+7 développe une surface de près de 3 000 mètres carrés et possède 40 emplacements de parking », explique Perial, dans son communiqué.L'immeuble est situé dans le 7ème arrondissement à l'angle de l'avenue du Général Leclerc et de la rue des Girondins.Perial Développement effectuera une réhabilitation lourde sur cet actif afin de proposer des espaces collaboratifs performants et moderne avec notamment l'aménagement de terrasses accessibles aux futurs occupants et offrant une vue imprenable et privilégiée sur le Rhône et la ville de Lyon.Prévu pour une livraison à l'été 2020, ce projet de réhabilitation ambitieux visera la certification BREEAM Rénovation à un niveau " Very Good ".