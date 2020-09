Perial s'installe dans son nouveau siège du 17ième 0 14/09/2020 | 15:48 Envoyer par e-mail :

Perial a emménagé aujourd'hui dans son nouveau siège social situé au 34 rue Guersant dans le 17ème arrondissement de Paris. Plus qu'un bâtiment, cet immeuble de 5 700 m² a été conçu pour favoriser l'innovation et la collaboration et ainsi répondre aux ambitions de développement du groupe. Imaginé dans une logique de laboratoire des nouveaux usages, l'immeuble est la vitrine des savoir-faire de Perial. "Conçu en " flex office ", pour favoriser la performance collective et le confort des collaborateurs, il est à l'image d'une entreprise agile, digitale et décloisonnée",a précisé Perial.