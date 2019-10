Perl a réalisé les fins d'usufruit de deux nouveaux programmes immobiliers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fin septembre, Perl a annoncé les fins d'usufruit de deux nouveaux programmes immobiliers en nue-propriété à Saint-Maur-des-Fossés (94) et Levallois-Perret (92). La fin d'usufruit, encadrée par la loi Engagement National pour le Logement (ENL) de 2006, est une étape clé du cycle de l'investissement en nue-propriété. L'investisseur particulier récupère alors la pleine propriété de son bien, qui a été loué pendant 15 à 20 ans par un bailleur-usufruitier, rappelle le groupe.En préparant la fin d'usufruit avec l'ensemble des parties prenantes (bailleur, locataires et nus-propriétaires) deux ans avant la fin du cycle d'investissement, Perl va au-delà de la période de préparation fixée à 12 mois par la loi ENL.Pendant cette période de concertation, Perl organise un suivi personnalisé pour chaque locataire aux côtés du bailleur-usufruitier, afin d'identifier bien en amont ses besoins et de préparer la suite de son parcours résidentiel. Parallèlement, le bailleur-usufruitier entreprend des travaux de remise en état des logements et des parties communes, comme le précise la convention d'usufruit. Quant aux nus-propriétaires, ils décident d'occuper, de vendre ou de louer leur bien à la fin de la période d'investissement." Nous avons acquis ce logement en 2003 et Perl nous a recontactés 2 ans avant la fin d'usufruit afin d'identifier notre décision et de nous y accompagner. Nous avons fait part de notre souhait de continuer à louer. Aujourd'hui, nous avons signé un nouveau bail avec les locataires déjà en place. ", explique Mme Potier, nue-propriétaire.Sur les 33 logements de Saint-Maur-des-Fossés et Levallois-Perret, 10 appartements ont été revendus et 23 ont été reloués par leurs propriétaires ayant signé de nouveaux baux, dont 15 avec les précédents locataires.