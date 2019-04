Perl renforce son équipe dirigeante

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste du partage temporaire de l’usage et de la propriété Perl poursuit son développement avec la création de deux postes stratégiques. Isabelle Peene-Dupont est nommée directeur général développement et montage. Par ailleurs, José Esteves rejoint Perl en tant que directeur des opérations. Ces nominations viennent appuyer la stratégie de Perl en termes de développement et de qualité produits.