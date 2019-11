Pernod Ricard : Assemblée Générale Mixte du 8 novembre 2019

Regulatory News:

Communiqué – le 8 novembre 2019

En synthèse

Toutes les résolutions ont été adoptées

Dividende annuel : 3,12 € par action

Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Kory Sorenson et nominations de Madame Esther Berrozpe Galindo et de Monsieur Philippe Petitcolin en qualité d’Administrateurs

Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l’exercice 2018/19

Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l’exercice 2019/20

Nominations au sein des Comités du Conseil d’Administration (Conseil d’Administration post Assemblée Générale)

Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), sous la Présidence de Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, afin d’approuver les comptes consolidés et sociaux de l’exercice clos au 30 juin 2019, et de se prononcer sur l’ensemble des résolutions qui leur ont été soumises.

Dividende annuel : 3,12 € par action

Les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 3,12 € par action au titre de l’exercice 2018/19. Un acompte de 1,18 € par action ayant été versé le 10 juillet 2019, le solde, soit 1,94 € par action, sera détaché le 25 novembre 2019 (avec une « record date » au 26 novembre 2019) et mis en paiement le 27 novembre 2019.

Renouvellement d’une Administratrice et nominations d’Administrateurs

L’Assemblée Générale a renouvelé pour une durée de 4 ans le mandat d’Administratrice de

Madame Kory Sorenson et a nommé pour 4 ans Madame Esther Berrozpe Galindo et Monsieur Philippe Petitcolin en qualité d’Administrateurs.

Approbation des éléments de la rémunération 2018/19 de Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général

Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.

Approbation des éléments de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard,

Président-Directeur Général pour l’exercice 2019/20

L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de la politique de rémunération applicable à

Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l’exercice 2019/20.

Conseil d’Administration du 8 novembre 2019 (à l’issue de l’Assemblée Générale)

Le Conseil d’Administration a, sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, décidé de nommer Madame Kory Sorenson en tant que Présidente du Comité des Rémunérations et Madame Patricia Barbizet et Monsieur Philippe Petitcolin en tant que membres du Comité des Rémunérations.

Biographies

Kory Sorenson

Madame Kory Sorenson, de nationalité britannique, est née aux États-Unis. Elle a fait sa carrière dans la finance, en se consacrant à la gestion du capital et du risque. Elle est titulaire d’un DESS de l’Institut d’études politiques de Paris, d’un Master en économie appliquée de l’Université Paris Dauphine, et d’un Bachelor of Arts en sciences politiques et économétrie de l’American University de Washington DC. En 2013, elle a complété sa formation par un programme exécutif de la Harvard Business School, Making Corporate Boards More Effective, et en 2016 par un autre programme exécutif d’INSEAD, Leading from the Chair. Madame Kory Sorenson a été Managing Director, Head of Insurance Capital Markets chez Barclays Conseil à Londres, où son équipe a réalisé des opérations innovantes en gestion de capital, des opérations de fusions et acquisitions ainsi que des opérations sur fonds propres, de capital hybride et de couverture pour d’importantes compagnies d’assurances. Avant cela, elle dirigeait l’équipe en charge des marchés financiers spécialisés dans l’assurance au Crédit Suisse et l’équipe en charge des marchés de la dette des institutions financières chez Lehman Brothers en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Elle a débuté sa carrière en banque d’investissement chez Morgan Stanley et dans la Finance chez Total.

Madame Kory Sorenson est actuellement Administratrice et Présidente du Comité d’Audit de SCOR SE (cotée à Paris) et membre des conseils des filiales de réassurance vie et non-vie aux États-Unis, Administratrice et Présidente du Comité de rémunération de Phoenix Group Holdings (cotée au Royaume-Uni), Administratrice de SGS SA (cotée au Royaume-Uni), et membre du Conseil de Surveillance de Bank Gutmann, une banque privée en Autriche.

Esther Berrozpe Galindo

Esther Berrozpe Galindo dispose d’une riche expérience internationale avec plus de 25 ans passés dans le secteur des biens de consommation, en particulier dans le développement et la transformation d’entreprises, en exerçant des rôles marketing, commerciaux, et de direction chez Whirlpool en Europe et en Amérique du Nord. Entre 2013 et 2019, elle est CEO de la région EMEA et membre du Comité Exécutif du Groupe Whirlpool, responsable d’un business de plus de 5 milliards de dollars et de 24 000 employés répartis sur 35 pays, 15 sites de production et une distribution sur plus de 140 pays.

Au cours de sa longue carrière chez Whirlpool, Esther Berrozpe Galindo dirige plusieurs entités en Amérique du Nord, Europe, Moyen Orient et Afrique, et développe une expérience pointue du développement de marques et de produits, de la consolidation de portefeuille, de l’optimisation des process industriels et logistiques, ainsi que des systèmes et process d’ingénierie.

Elle dispose par ailleurs d’une expérience robuste en M&A, comme elle l’a démontrée lors de l’acquisition d’Indesit Company par Whirlpool en 2014, en réussissant son intégration et sa transformation.

Philippe Petitcolin

Après avoir exercé différentes fonctions au sein d’Europrim, Filotex (filiale d’Alcatel-Alstom) et Labinal (devenue Safran Electrical & Power), Philippe Petitcolin est nommé, dès 2006, Président-Directeur Général de Snecma (devenue Safran Aircraft Engines). De 2011 à 2013, il est nommé Directeur Général des activités défense et sécurité de Safran ainsi que Président-Directeur Général de Safran Electronics & Defense. De juillet 2013 à décembre 2014, il est Président-Directeur Général de Safran Identity & Security et Président du Conseil d’Administration de Safran Electronics & Defense. De décembre 2014 à juillet 2015, il est Président de Safran Identity & Security.

Le 23 avril 2015, il est nommé Administrateur de Safran par l’assemblée générale et Directeur Général par le Conseil d’Administration. À la même date, il devient membre du Board de l’association européenne « The Aerospace and Defence Industries » (ASD). En juillet 2015, il est nommé Vice-Président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales). En 2015, il est également nommé Administrateur de Belcan Corporation, société de prestations de services d’ingénierie. Il est Administrateur d’EDF depuis mai 2019.

L’Assemblée Générale Mixte a été retransmise en direct et est accessible en différé, en français et en anglais, sur le site www.pernod-ricard.com.

Prochain rendez-vous : Jeudi 28 novembre 2019 - Conférence EMEA & LATAM

Jeudi 13 février 2020 - Chiffre d’affaires & Résultats semestriels 2019/20

