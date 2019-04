Pernod Ricard : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2018/19

TRÈS BONNE CROISSANCE ET DIVERSIFICATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 9M 2018/19 : CROISSANCE INTERNE : +6,3% (FACIALE : +4,9%)

T3 : +2,5% SOLIDE CROISSANCE INTERNE, COMME ATTENDU, REFLÉTANT LE PHASAGE DU NOUVEL AN CHINOIS1 ET LE DÉBUT DE L’OPTIMISATION DES STOCKS GROSSISTES AUX ETATS-UNIS

RELÈVEMENT DE L’OBJECTIF 2018/192 :

CROISSANCE INTERNE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT D’ENVIRON +8%

Regulatory News:

Communiqué - Paris, 18 avril 2019

Pernod Ricard: (Paris:RI)

Chiffre d’affaires 9 mois

Le chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de l’exercice 2018/19 s’élève à 7 188 M€, avec une croissance interne de +6,3% tirée par les marchés émergents (+15%) :

Amérique +3% : bonne performance avec une croissance aux Etats-Unis globalement en ligne avec celle du marché ; démarrage au T3 de l’optimisation des inventaires grossistes

bonne performance avec une croissance aux Etats-Unis globalement en ligne avec celle du marché ; démarrage au T3 de l’optimisation des inventaires grossistes Asie/Reste du Monde +12% : très bonne performance tirée par le dynamisme de la Chine et de l’Inde

très bonne performance tirée par le dynamisme de la Chine et de l’Inde Europe +1% : très forte croissance en Europe de l’Est et performance contrastée en Europe de l’Ouest

La croissance faciale s’élève à +4,9% avec un effet de change négatif sur la période. Pour l’ensemble de l’exercice 2018/19, un impact de change sur ROC d’environ +20M€ est attendu3.

Chiffre d’affaires T3

Le chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre de l’exercice 2018/19 s’élève à 2 003 M€, avec une croissance interne de +2,5% et une croissance faciale de +4,5% :

Amérique +2% : amélioration de la performance en Amérique Latine et expéditions reflétant le début de l’optimisation des stocks grossistes aux Etats-Unis

amélioration de la performance en Amérique Latine et expéditions reflétant le début de l’optimisation des stocks grossistes aux Etats-Unis Asie/Reste du Monde +3% : croissance en ligne avec les attentes, avec la gestion de la croissance pérenne de Martell suite à l’avancée du NAC 1 et le changement de route-to-market en Corée

croissance en ligne avec les attentes, avec la gestion de la croissance pérenne de Martell suite à l’avancée du NAC et le changement de en Corée Europe +2% : amélioration tirée par une très forte performance en Russie et au Royaume-Uni, malgré le conflit commercial en France et en Allemagne

A cette occasion, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare :

« La croissance du chiffre d’affaires des 9 premiers mois de notre exercice 2018/19 est très forte et diversifiée, conséquence de notre stratégie d’investissement long-terme.

Pour l’année en cours, dans un environnement qui reste incertain, nous avons pour ambition de poursuivre une croissance dynamique et diversifiée sur l’ensemble de nos régions et de nos marques.

Nous prévoyons une croissance organique du Résultat Opérationnel Courant d’environ +8%. Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre plan stratégique « Transform & Accelerate » : investir pour garantir une croissance qui soit durable et profitable. »

_______________

1 5 février 2019 vs 16 février 2018

2 Objectifs donnés au marché le 29 août 2018 d’une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant comprise entre +5% et +7%, revus le 7 février 2019 à entre +6% et +8%

3 Sur la base de taux projetés au 11 avril 2019, notamment un taux EUR/USD de 1,14

Toutes les données de croissance indiquées dans ce communiqué font référence à la croissance interne (à taux de change et périmètre constants), sauf mention contraire. Les chiffres peuvent faire l’objet d’arrondis.

Une présentation détaillée du chiffre d’affaires T3 2018/19 est disponible sur notre site internet www.pernod-ricard.com

Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS

Le processus de gestion de Pernod Ricard repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du Groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du Groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

Croissance interne

La croissance interne est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions.

L’impact des taux de change est calculé en convertissant les résultats de l'exercice en cours aux taux de change de l'exercice précédent.

Pour les acquisitions de l'exercice en cours, les résultats post-acquisition sont exclus des calculs de croissance interne. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, les résultats post-acquisition sont inclus sur l’exercice précédent, mais sont inclus dans le calcul de la croissance organique sur l’exercice en cours seulement à partir de la date anniversaire d'acquisition.

Lorsqu'une activité, une marque, un droit de distribution de marque ou un accord de marque d’agence a été cédé ou résilié, sur l’exercice précédent, le Groupe, pour le calcul de la croissance interne, exclut les résultats de cette activité sur l’exercice précédent. Pour les cessions ou résiliations de l’exercice en cours, le Groupe exclut les résultats de cette activité sur l’exercice précédent à partir de la date de cession ou résiliation.

Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du Groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer.

Résultat opérationnel courant

Le Résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels non courants.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Le Groupe compte environ 19 000 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

ANNEXES

Chiffre d’affaires 9M 2018/19 par Région Chiffre d'affaires (en millions d'euros) S1 2017/18 S1 2018/19 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 1,369 27.7% 1,389 26.8% 20 1% 51 4% (5) 0% (26) -2% Asie / Reste du Monde 2,015 40.8% 2,266 43.7% 251 12% 323 16% (0) 0% (73) -4% Europe 1,552 31.4% 1,530 29.5% (23) -1% 4 0% (9) -1% (17) -1% Monde 4,937 100.0% 5,185 100.0% 248 5% 378 8% (14) 0% (115) -2% Chiffre d'affaires (en millions d'euros) T3 2017/18 T3 2018/19 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 530 27.6% 567 28.3% 37 7% 11 2% (4) -1% 31 6% Asie / Reste du Monde 878 45.8% 922 46.0% 44 5% 27 3% (0) 0% 17 2% Europe 509 26.6% 515 25.7% 6 1% 11 2% (3) -1% (2) 0% Monde 1,916 100.0% 2,003 100.0% 87 5% 48 3% (7) 0% 46 2% Chiffre d'affaires (en millions d'euros) Fin mars 2017/18 Fin mars 2018/19 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 1,899 27.7% 1,956 27.2% 57 3% 61 3% (9) 0% 5 0% Asie / Reste du Monde 2,893 42.2% 3,188 44.3% 295 10% 350 12% (0) 0% (56) -2% Europe 2,061 30.1% 2,044 28.4% (17) -1% 14 1% (12) -1% (19) -1% Monde 6,853 100.0% 7,188 100.0% 335 5% 426 6% (21) 0% (70) -1% Notes : L’exercice 2017/18 a été ajusté pour refléter l’implémentation de la norme IFRS 15, conformément au communiqué de presse du 25

septembre 2018 « Application de la norme IFRS 15 » Les Spiritueux en vrac sont alloués par Région en fonction du poids des Régions dans le Groupe.

Impact de change 9M 2018/19 sur le Chiffre d’affaires

Effet devises à fin mars 2018/19 (en millions d'euros) Evolution des taux moyens Sur le

chiffre

d'affaires 2017/18 2018/19 % Dollar américain USD 1.19 1.15 -3.8% 70 Roupie indienne INR 76.97 81.34 5.7% (47) Livre turque TRL 4.43 6.31 42.3% (22) Rouble russe RUB 69.34 75.71 9.2% (15) Livre sterling GBP 0.89 0.88 -0.6% 2 Autres devises (57) Total (70)

Prochaines communications

DATE1 EVENEMENT Mardi 4 juin 2019 Conférence téléphonique Asie Mardi 25 juin 2019 Conférence téléphonique

Marketing à l’ère digitale Jeudi 29 août 2019 Chiffre d’affaires et résultats 2018/19 Mercredi 16 octobre 2019 Chiffre d’affaires T1 2019/20 Vendredi 8 novembre 2019 Assemblée Générale

1. Les dates ci-dessus sont indicatives et sujettes à changement

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190417005852/fr/