Pernod Ricard: Chiffre d’affaires et Résultats annuels 2017/18 0 0 29/08/2018 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Regulatory News: Pernod Ricard (Paris:RI): Communiqué - Paris, 29 août 2018 - - TRÈS BONNE ANNÉE FY18

+6,0% CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D’AFFAIRES (-0,3% FACIAL)

+6,3% CROISSANCE INTERNE DU ROC1 (-1,5% FACIAL) OBJECTIF FY19 :

CROISSANCE INTERNE DU ROC1 ENTRE +5% ET +7% CHIFFRE D’AFFAIRES Le chiffre d’affaires pour l’exercice FY18 s’élève à 8 987 M€. La croissance interne s’est accélérée à +6,0% vs +3,6% en FY17 grâce à une mise en œuvre cohérente de la stratégie du Groupe. La croissance faciale est de -0,3%. La croissance est très forte et diversifiée, provenant d’un grand nombre de pays… Amérique : poursuite du dynamisme +6% , grâce aux Etats-Unis dont la croissance est maintenant en ligne avec celle du marché et une accélération au Mexique et au Brésil

, grâce aux Etats-Unis dont la croissance est maintenant en ligne avec celle du marché et une accélération au Mexique et au Brésil Asie/Reste du Monde : accélération +9%, avec un retour à une forte croissance en Chine et en Inde

avec un retour à une forte croissance en Chine et en Inde Europe : croissance modeste +2%, avec un bon dynamisme en Europe de l’Est, en Allemagne et au Royaume-Uni mais des difficultés en France et en Espagne

avec un bon dynamisme en Europe de l’Est, en Allemagne et au Royaume-Uni mais des difficultés en France et en Espagne Travel Retail en bonne progression dans toutes les régions, grâce notamment à la nouvelle organisation, conduisant à des gains de part de marché en valeur … et de marques : accélération des Marques Stratégiques Internationales +7% vs +4% en FY17 : 11 des 13 marques en croissance et 6 en amélioration vs FY17

vs +4% en FY17 : 11 des 13 marques en croissance et 6 en amélioration vs FY17 très bonne performance de Martell (+14%) et de Jameson (+14%)

et de amélioration de la tendance du portefeuille Scotch (+3% vs stabilité en FY17) et retour à la croissance de Chivas (+5%)

(+3% vs stabilité en FY17) et retour à la croissance de Absolut +2%, avec une bonne performance (+6%) hors Etats-Unis, ces derniers étant toujours en repli

avec une bonne performance (+6%) hors Etats-Unis, ces derniers étant toujours en repli amélioration significative des whiskies indiens Seagram’s : +13% vs +3% en FY17

: +13% vs +3% en FY17 forte contribution de l’innovation à la croissance du chiffre d’affaires du Groupe. Le chiffre d’affaires au T4 s’élève à 1 927 M€, avec une croissance interne de +5% (faciale : -2%), globalement en ligne avec les tendances sous-jacentes des 9 premiers mois de l’exercice. RESULTATS Le ROC1 FY18 s’élève à 2 358 M€, avec une croissance interne de +6,3% et faciale de -1,5%. Le taux de marge opérationnelle hors effets périmètre et change est en hausse +14pdb (-34pdb en facial en raison d’un effet change défavorable de -180M€). _______________

1 ROC : Résultat Opérationnel Courant La croissance interne du ROC1 est en ligne avec l’objectif annuel révisé (d’environ +6%). Elle résulte : de la marge brute : +6%, en amélioration de +15pdb vs FY17 grâce : à l’amélioration de l’effet prix aux mesures d’efficacité opérationnelle , qui ont permis de limiter l’impact des augmentations de coûtants (augmentation du coût de l’agave et GST en Inde) à la forte croissance de Martell et Jameson mais impact mix négatif de la croissance des whiskies indiens Seagram’s et du repli de Ricard

grâce : d’investissements publi-promotionnels : +7% pour préparer la croissance future , avec une quasi stabilité du ratio à environ 19% du chiffre d’affaires

, avec une quasi stabilité du ratio à environ 19% du chiffre d’affaires d’une gestion stricte des frais de structure : +5% (+4% hors autres produits et charges), avec des investissements ciblés dans les marchés émergents et les relais de croissance. Le taux d’impôt FY18 sur les bénéfices courants est d’environ 25%, en ligne avec FY17. Le taux attendu pour FY19 est d’environ 26%. Le résultat net courant part du Groupe s’élève à 1 511 M€, en croissance faciale de +2% vs FY17. Le résultat net part du Groupe s’élève à 1 577 M€, en croissance faciale de +13% vs FY17, grâce notamment à une réduction des frais financiers. FREE CASH FLOW ET DETTE Le Free Cash Flow est en très forte augmentation de +10% vs FY17 à 1 433 M€, permettant une réduction de -889 M€ de la dette nette à 6 962 M€. Le coût moyen de la dette s’est réduit à 3,5% vs 3,8% en FY17. Le coût moyen attendu pour FY19 est d’environ 3,9%. Le ratio dette nette / EBITDA à taux moyens est de 2,62 au 30 juin 2018, en baisse significative vs 3,0 au 30 juin 2017. PROPOSITION DE DIVIDENDE Un dividende de 2,36€ est proposé au vote de l’Assemblée Générale le 21 novembre 2018, en hausse de +17% vs FY17, soit un taux de distribution de 41%. Cette hausse est en ligne avec la politique d’augmentation graduelle de distribution en numéraire d’environ un tiers du résultat net courant part du Groupe à environ 50% en FY20. A cette occasion, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, déclare : « FY18 est une très bonne année. Grâce à la mise en œuvre cohérente de notre stratégie, nous avons pu améliorer significativement nos performances tout en investissant pour l’avenir. Je retiendrai l’accélération de nos ventes, la diversification de nos sources de croissance et l’amélioration de nos marges. Au cours de l'exercice FY19, dans un environnement géopolitique et monétaire toujours incertain, nous poursuivrons notre stratégie et prévoyons une croissance interne du Résultat Opérationnel Courant comprise entre + 5% et + 7%.» _______________

1 ROC : Résultat Opérationnel Courant

2 Parité de l’euro / dollar américain moyenne de 1,19 en FY18 vs. 1,09 en FY17 Toutes les données de croissance indiquées dans ce communiqué font référence à la croissance interne, sauf mention contraire. Les chiffres peuvent faire l’objet d’arrondis. Une présentation détaillée du chiffre d’affaires et des résultats FY18 est disponible sur notre site internet : www.pernod-ricard.com Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion. Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les indicateurs IFRS Le processus de gestion de Pernod Ricard repose sur les indicateurs alternatifs de performance suivants, choisis pour la planification et le reporting. La direction du Groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre la performance du Groupe. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent. Croissance interne La croissance interne est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que des acquisitions et cessions. L’impact des taux de change est calculé en convertissant les résultats de l'exercice en cours aux taux de change de l'exercice précédent. Pour les acquisitions de l'exercice en cours, les résultats post-acquisition sont exclus des calculs de croissance interne. Pour les acquisitions de l'exercice précédent, les résultats post-acquisition sont inclus sur l’exercice précédent, mais sont inclus dans le calcul de la croissance organique sur l’exercice en cours seulement à partir de la date anniversaire d'acquisition. Lorsqu'une activité, une marque, un droit de distribution de marque ou un accord de marque d’agence a été cédé ou résilié, sur l’exercice précédent, le Groupe, pour le calcul de la croissance interne, exclut les résultats de cette activité sur l’exercice précédent. Pour les cessions ou résiliations de l’exercice en cours, le Groupe exclut les résultats de cette activité sur l’exercice précédent à partir de la date de cession ou résiliation. Cet indicateur permet de se concentrer sur la performance du Groupe commune aux deux exercices, performance que le management local est plus directement en mesure d'influencer. Free Cash Flow Le free cash-flow correspond à la variation nette de la trésorerie provenant des opérations d’exploitation, retraitée des contributions faites aux fonds de pension acquis d’Allied Domecq, en ajoutant les produits de cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles et en déduisant les investissements. Indicateurs « courants » Les 3 indicateurs mentionnés ci-dessous correspondent à des indicateurs clés pour mesurer la performance récurrente de l’activité, en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du Groupe. - Free Cash Flow courant Le free cash-flow courant correspond au free cash-flow retraité des éléments opérationnels non courants. - Résultat opérationnel courant Le Résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels non courants. - Résultat net courant part du Groupe Le résultat net courant part du Groupe correspond au résultat net part du Groupe avant autres produits et charges opérationnels non courants, résultat financier non courant et impôts sur les bénéfices non courants. Dette nette L’endettement financier net tel que défini et utilisé par le Groupe correspond au total de l’endettement financier brut (converti au cours de clôture), tenant compte des instruments dérivés en couverture de juste valeur et en couverture d’actifs nets en devises (couverture d’investissements nets et assimilés), diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie. EBITDA L’EBITDA correspond au « bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ». L’EBITDA est un indicateur comptable calculé à partir du résultat opérationnel courant et en retraitant les provisions et les dotations nettes aux amortissements sur actifs opérationnels immobilisés. A propos de Pernod Ricard Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Le Groupe compte environ 18 900 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40. Annexes Marchés émergents Asie-Reste du Monde Amérique Europe Afrique du Sud Liban Argentine Albanie Algérie Madagascar Bolivie Arménie Angola Malaisie Brésil Azerbaidjan Cambodge Maroc Caraïbes Biélorussie Cameroun Mongolie Chili Bosnie Chine Mozambique Colombie Bulgarie Congo Namibie Costa Rica Croatie Côte d'Ivoire Nigéria Cuba Géorgie Egypte Philippines Equateur Hongrie Ethiopie Sénégal Guatemala Kazakhstan Gabon Sri Lanka Honduras Kosovo Ghana Syrie Mexique Lettonie Golfe Persique Tanzanie Panama Lituanie Inde Thaïlande Paraguay Macédoine Indonésie Tunisie Pérou Moldavie Irak Turquie Porto Rico Monténégro Jordanie Ouganda République Dominicaine Pologne Kenya Vietnam Uruguay Roumanie Laos Zambie Venezuela Russie Serbie Ukraine Croissance interne du chiffre d’affaires des Marques Stratégiques Internationales Volumes FY18 (en millions de

caisses de 9 litres) Croissance interne du

chiffre d'affaires

FY18 Dont volumes Dont effet

mix-prix Absolut 11,4 2% 2% 0% Chivas Regal 4,4 5% 5% 0% Ballantine's 7,1 5% 5% 0% Ricard 4,5 -6% -5% -1% Jameson 7,3 14% 12% 1% Havana Club 4,6 6% 5% 0% Malibu 3,8 6% 5% 1% Beefeater 2,9 4% 4% 0% Martell 2,4 14% 12% 2% The Glenlivet 1,1 5% 5% 0% Royal Salute 0,2 -2% 1% -2% Mumm 0,8 1% -1% 2% Perrier-Jouët 0,3 6% 1% 6% Marques Stratégiques Internationales 50,7 7% 4% 3% Chiffres d’affaires par région Chiffre d'affaires (en millions d'euros) FY17 FY18 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 2 661 29,5% 2 546 28,3% (114) -4% 159 6% (18) -1% (255) -10% Asie / Reste du Monde 3 568 39,6% 3 648 40,6% 80 2% 324 9% (1) 0% (242) -7% Europe 2 781 30,9% 2 792 31,1% 11 0% 50 2% (7) 0% (32) -1% Monde 9 010 100,0% 8 987 100,0% (23) 0% 533 6% (26) 0% (530) -6% Chiffre d'affaires (en millions d'euros) Trimestre 4 2017 Trimestre 4 2018 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 628 32,0% 603 31,3% (24) -4% 43 7% (5) -1% (63) -10% Asie / Reste du Monde 690 35,2% 682 35,4% (8) -1% 38 5% 0 0% (46) -7% Europe 645 32,9% 642 33,3% (3) 0% 12 2% (2) 0% (13) -2% Monde 1 962 100,0% 1 927 100,0% (35) -2% 93 5% (6) 0% (122) -6% Chiffre d'affaires (en millions d'euros) Semestre 2 2017 Semestre 2 2018 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises Amérique 1 230 31,1% 1 148 29,4% (82) -7% 80 7% (4) 0% (157) -13% Asie / Reste du Monde 1 527 38,7% 1 583 40,5% 56 4% 188 12% (0) 0% (132) -9% Europe 1 192 30,2% 1 174 30,1% (18) -2% 8 1% (3) 0% (24) -2% Monde 3 949 100,0% 3 905 100,0% (44) -1% 277 7% (8) 0% (314) -8% Les Spiritueux en vrac sont alloués par Région en fonction du poids des Régions dans le Groupe Compte de résultat consolidé synthétique (En millions d’euros) FY17 FY18 Variation Chiffre d’affaires 9 010 8 987 0% Marge brute après coûts logistiques 5 602 5 604 0% Frais publi–promotionnels (1 691) (1 720) 2% Contribution après frais publi– promotionnels 3 912 3 884 -1% Frais de structure (1 517) (1 526) 1% Résultat opérationnel courant 2 394 2 358 -2% Résultat financier courant (376) (301) -20% Impôt sur les bénéfices courants (509) (520) 2% Résultat net des activités abandonnées, participations ne donnant

pas le contrôle et quote-part du résultat net des entreprises

associées (27) (26) -3% Résultat net courant part du Groupe 1 483 1 511 2% Autres produits et charges opérationnels (163) (62) NA Résultat financier non courant 3 (1) NA Impôt sur les bénéfices non courants 71 129 NA Résultat net part du Groupe 1 393 1 577 13% Participations ne donnant pas le contrôle 28 26 -7% Résultat net 1 421 1 603 13% Résultat Opérationnel Courant par Région Monde (en millions d'euros) FY17 FY18 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 9 010 100,0% 8 987 100,0% (23) 0% 533 6% (26) 0% (530) -6% Marge brute après coûts logistiques 5 602 62,2% 5 604 62,4% 1 0% 345 6% (5) 0% (338) -6% Frais publi-promotionnels (1 691) 18,8% (1 720) 19,1% (29) 2% (120) 7% (1) 0% 92 -5% Contribution après PP 3 912 43,4% 3 884 43,2% (28) -1% 225 6% (6) 0% (247) -6% Résultat opérationnel courant 2 394 26,6% 2 358 26,2% (37) -2% 155 6% (11) 0% (180) -8% Amérique (en millions d'euros) FY17 FY18 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 2 661 100,0% 2 546 100,0% (114) -4% 159 6% (18) -1% (255) -10% Marge brute après coûts logistiques 1 790 67,3% 1 690 66,4% (99) -6% 92 5% (4) 0% (187) -10% Frais publi-promotionnels (551) 20,7% (533) 20,9% 18 -3% (29) 5% (1) 0% 47 -9% Contribution après PP 1 239 46,6% 1 157 45,5% (81) -7% 64 5% (5) 0% (140) -11% Résultat opérationnel courant 790 29,7% 735 28,9% (55) -7% 55 7% (9) -1% (101) -13% Asie / Reste du Monde (en millions d'euros) FY17 FY18 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 3 568 100,0% 3 648 100,0% 80 2% 324 9% (1) 0% (242) -7% Marge brute après coûts logistiques 2 102 58,9% 2 164 59,3% 62 3% 207 10% (0) 0% (145) -7% Frais publi-promotionnels (618) 17,3% (662) 18,1% (44) 7% (82) 13% (0) 0% 38 -6% Contribution après PP 1 484 41,6% 1 502 41,2% 18 1% 125 8% (0) 0% (107) -7% Résultat opérationnel courant 1 000 28,0% 996 27,3% (4) 0% 74 7% (0) 0% (77) -8% Europe (en millions d'euros) FY17 FY18 Variation Croissance interne Effet périmètre Effet devises CA HDT 2 781 100,0% 2 792 100,0% 11 0% 50 2% (7) 0% (32) -1% Marge brute après coûts logistiques 1 710 61,5% 1 749 62,6% 39 2% 46 3% (1) 0% (5) 0% Frais publi-promotionnels (522) 18,8% (525) 18,8% (3) 1% (9) 2% (0) 0% 6 -1% Contribution après PP 1 188 42,7% 1 224 43,8% 36 3% 36 3% (1) 0% 1 0% Résultat opérationnel courant 604 21,7% 626 22,4% 22 4% 26 4% (2) 0% (2) 0% Les Spiritueux en vrac sont alloués par Région en fonction du poids des Régions dans le Groupe Effet devises Effet devises FY18 (en millions d'euros) Evolution des taux moyens Sur le chiffre

d'affaires Sur le ROC FY17 FY18 % Dollar américain USD 1,09 1,19 9,5% (215) (116) Yuan chinois CNY 7,42 7,76 4,5% (38) (26) Roupie indienne INR 72,41 77,70 7,3% (64) (22) Yen japonais JPY 118,88 131,65 10,7% (18) (11) Autres devises (194) (6) Total (530) (180) Note : Impact sur le ROC incluant les couvertures stratégiques sur les devises Sensibilité du résultat et de la dette à la parité EUR/USD Impact estimé d’une appréciation de 1% de l’USD et des devises liées (1) Impact sur le compte de résultat(2) M€ Résultat opérationnel courant +18 Frais financiers (2) Résultat courant avant impôts +16 Impact sur le bilan M€ Augmentation/(diminution) de la dette nette +41 (1) CNY, HKD (2) Effet année pleine Bilan consolidé Actif

(En millions d’euros) 30/06/2017 30/06//2018 (En valeurs nettes) Actifs non courants Immobilisations incorporelles et goodwill 17 152 16 858 Immobilisations corporelles et autres actifs 3 028 3 322 Actifs d’impôt différé 2 377 1 556 Actifs non courants 22 557 21 737 Actifs courants Stocks et en-cours 5 305 5 472 dont en-cours de biens vieillis 4 416 4 532 dont en-cours de biens non vieillis 72 71 Créances clients (*) 1 134 1 122 dont créances d'exploitation 1 059 1 031 dont autres créances d'exploitation 74 91 Autres actifs courants 270 280 dont actifs courants d'exploitation 264 273 dont actifs courants d'immobilisation 6 7 Actif d’impôt exigible 111 177 Trésorerie, équivalents de trésorerie et dérivés courants 700 771 Actifs courants 7 521 7 821 Actifs destinés à être cédés 10 0 Total actifs 30 088 29 558 (*) après cessions de créances de : 557 610 Passif

(En millions d’euros) 30/06/2017 30/06/2018 Capitaux propres Groupe 13 706 14 797 Participations ne donnant pas le contrôle 180 181 dont résultat tiers 28 26 Capitaux propres 13 886 14 978 Provisions non courantes et passifs d'impôt différé 4 524 3 567 Emprunts obligataires part non courante 6 900 6 777 Dettes financières et dérivés non courants 522 494 Total passifs non courants 11 946 10 838 Provisions courantes 159 143 Dettes fournisseurs 1 826 1 951 Autres passifs courants 935 960 dont passifs courants d'exploitation 619 621 dont passifs courants d'immobilisation et autres 316 338 Passif d’impôt exigible 156 225 Emprunts obligataires part courante 94 93 Dettes financières et dérivés courants 1 087 371 Total passifs courants 4 256 3 743 Passifs destinés à être cédés 0 0 Total passifs 30 088 29 558 Analyse du besoin en fonds de roulement (En millions d'euros) Juin 2016 Juin 2017 Juin 2018 FY17 variation

de BFR* FY18 variation

de BFR* En-cours de biens vieillis 4 364 4 416 4 532 148 160 Avances fournisseurs pour biens vieillis 5 5 10 (0) (1) Dettes fournisseurs associées (109) (107) (96) (1) 6 En-cours de biens vieillis nets des fournisseurs et des

avances 4 260 4 314 4 447 147 166 0 Créances clients avant affacturage/titrisation 1 517 1 617 1 641 127 88 Avances clients (2) (16) (6) (14) 10 Autres actifs courants 305 333 353 60 40 Autres stocks 857 818 869 (3) 81 En-cours de biens non vieillis 73 72 71 (1) 4 Dettes fournisseurs et autres (2 168) (2 323) (2 471) (191) (225) Besoin Opérationnel en Fonds de Roulement Brut 582 502 457 (22) (3) 0 Créances clients affacturées/titrisées (520) (557) (610) (46) (63) Besoin Opérationnel en Fonds de Roulement Net 62 (56) (153) (68) (65) 0 Besoin en Fonds de Roulement 4 322 4 258 4 294 79 100 * à taux moyens Dont variation courante 65 141 Dont variation non courante 14 (41) Dette nette (En millions d'euros) 30/06/2017 30/06/2018 Courant Non courant Total Courant Non courant Total Emprunts obligataires 94 6 900 6 993 93 6 777 6 869 Crédit syndiqué - 319 319 - - - Billets de trésorerie 630 - 630 280 - 280 Autres emprunts et dettes financières 441 161 601 80 463 542 Autres passifs financiers 1 071 480 1 551 360 463 822 ENDETTEMENT FINANCIER BRUT 1 165 7 379 8 545 452 7 239 7 691 Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur (6) (17) (22) - - - Instruments dérivés passifs en couverture de juste valeur - 7 7 - 25 25 Instruments dérivés en couverture de juste valeur (6) (9) (15) - 25 25 Instruments dérivés actifs en couverture d’investissement net - - - - - - Instruments dérivés passifs en couverture d’investissement net - - - - - - Instruments dérivés en couverture d’investissement net - - - - - - Instruments dérivés actifs en couverture économique d'actifs nets (2) - (2) (1) - (1) Instruments dérivés passifs en couverture économique d'actifs nets - - - - - - Instruments dérivés en couverture économique d'actifs nets (2) - (2) (1) - (1) ENDETTEMENT FINANCIER APRES COUVERTURES 1 158 7 370 8 528 452 7 265 7 716 Trésorerie et équivalents de trésorerie (677) - (677) (754) - (754) ENDETTEMENT FINANCIER NET 481 7 370 7 851 (303) 7 265 6 962 Variation de la dette nette (En millions d'euros) 30/06/2017 30/06/2018 Résultat opérationnel 2 232 2 296 Dotations aux amortissements d'immobilisations 219 216 Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles 75 73 Variation nette des provisions (59) (35) Retraitement des contributions faites aux fonds de pension acquis d'Allied Domecq et autres 7 14 Variations de juste valeur des dérivés commerciaux et actifs biologiques (14) (1) Résultat des cessions d'actifs 6 (48) Charges liées aux plans de stocks options 34 35 Capacité d'autofinancement avant intérêts financiers et impôts 2 499 2 549 Diminution / (augmentation) du besoin en fonds de roulement (79) (100) Intérêts financiers et impôts nets versés (771) (659) Acquisitions nettes d'immobilisations non financières et autres (350) (358) Free Cash Flow 1 299 1 433 dont Free Cash Flow courant 1 471 1 422 Cessions nettes d'immobilisations financières et d'activités, contributions faites aux fonds de pension acquis d'Allied Domecq et autres 50 (60) Dividendes et acomptes versés (511) (551) (Acquisition) / cession de titres d'auto-contrôle et autres (36) (23) Diminution / (augmentation) de l'endettement (avant effet devises) 802 798 Incidence des écarts de conversion 62 91 Diminution / (augmentation) de l'endettement (après effet devises) 865 889 Endettement net à l'ouverture de l'exercice (8 716) (7 851) Endettement net à la clôture de l'exercice (7 851) (6 962) Maturité de la dette nette au 30 juin 2018 Les graphiques manquants sont disponibles sur le document original et sur www.pernod-ricard.com Endettement financier après couvertures au 30 juin 2018 Les graphiques manquants sont disponibles sur le document original et sur www.pernod-ricard.com Emissions obligataires Devise Nominal Coupon Date d’émission Date d’échéance EUR 850 M€ 2,000% 20/03/2014 22/06/2020 650 M€ 2,125% 29/09/2014 27/09/2024 500 M€ 1,875% 28/09/2015 28/09/2023 600 M€ 1,500% 17/05/2016 18/05/2026 USD 1 000 M$ 5,750% 07/04/2011 07/04/2021 1 500 M$ 4,450% 25/10/2011 15/01/2022 1 650 M$ dont : 800 M$ à 10,5 ans 4,250% 12/01/2012 15/07/2022 850 M$ à 30 ans 5,500% 15/01/2042 201 M$ Libor 6mois + marge 26/01/2016 26/01/2021 600 M$ 3,250% 08/06/2016 08/06/2026 Evolution du ratio Dette nette / EBITDA Taux de Clôture Taux moyen Taux EUR/USD: FY17 -> FY18 1.14 -> 1.17 1.09 -> 1.19 Ratio au 30/06/2017 3,0 3,01 EBITDA & génération de cash hors effets périmètre et change (0,5) (0,5) Effets périmètre et change +0,2 +0,1 Ratio au 30/06/2018 2,7 2,6 1 Les taux de marge du crédit syndiqué et les covenants sont basés sur le même ratio au cours moyen Calcul du Bénéfice par Action (« BPA ») après dilution (x 1 000) FY17 FY18 Nombre d’actions en circulation à la clôture 265 422 265 422 Nombre moyen d’actions pondéré (pro rata temporis) 265 422 265 422 Nombre moyen d’actions auto-détenues (pro rata temporis) (1 189) (1 308) Effet dilutif des stock options et actions de performance 1 245 1 429 Nombre d’actions pour le calcul du BPA après dilution 265 478 265 543 (M€) et (€/action) FY17 FY18 faciale

▲ Résultat net courant part du Groupe 1 483 1 511 +2% Résultat net courant part du Groupe par action dilué 5,58 5,69 +2% IFRS 15 Application de la norme à partir de FY19, avec notamment : reclassement de certains investissements publi-promotionnels en diminution du chiffre d’affaires

comptabilisation de l’activité en Inde de certains embouteilleurs tiers en chiffre d’affaires et en coûtant Estimation des principaux impacts pro-forma : neutre sur le ROC mais hausse du taux de marge opérationnelle de c. +80pdb

diminution du chiffre d’affaires de c. -3%

baisse du taux de marge brute de c. -170pdb

baisse du ratio investissements publi-promotionnels / chiffre d’affaires de c. -270pdb à c. 16% Calendrier de communications DATE1 EVENEMENT Jeudi 18 octobre 2018 Chiffre d'affaires T1 2018/19 Mercredi 21 novembre 2018 Assemblée Générale Jeudi 7 février 2019 Chiffre d'affaires et résultats

S1 2018/19 Jeudi 18 avril 2019 Chiffre d'affaires T3 2018/19 1 Les dates ci-dessus sont indicatives et sujettes à changement Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180828005872/fr/

© Business Wire 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 08:46 FREELANCE : croissance interne trimestrielle de 24% AO 08:41 RECYLEX : ne pourra pas atteindre ses objectifs et reporte la publication de ses comptes AO 08:41 THERACLION : programme retenu comme projet Eurostars CF 08:39 VINCI : Airports finalise l’acquisition de 8 aéroports aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Costa Rica et en Suède (portefeuille Airports Worldwide) PU 08:39 ROCHE : Chugai lance la commercialisation du Gazyva au Japon AW 08:36 RECYLEX : report de l'arrêté des comptes semestriels CF 08:36 Gategroup acquiert la société allemande SCK Sky Catering Kitchen AW 08:31 VINCI : VINCI Airports finalise l'acquisition de 8 aéroports aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Costa Rica et en Suède (portefeuille Airports Worldwide) GL 08:22 PERNOD RICARD : A suivre aujourd'hui AO 08:21 PERNOD RICARD : vise un ROC annuel en croissance interne de 5% à 7% AO