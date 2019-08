Pernod Ricard : Réalisation de l'acquisition de Firestone & Robertson Distilling Co.

Regulatory News :

Réalisation de l’acquisition de Firestone & Robertson Distilling Co.

Les conditions de clôture étant satisfaites, et suite au communiqué de presse du 5 août 2019, Pernod Ricard (Paris:RI), par l’intermédiaire de sa filiale Pernod Ricard USA, annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition de Firestone & Robertson Distilling Co., propriétaire de la marque de whiskeys crafts super-premium TX.

A propos des whiskeys Firestone & Robertson Distilling Co.

Firestone & Robertson Distilling Co. (F&R): Established in 2010 by Leonard Firestone and Troy Robertson, F&R is a premier artisanal whiskey distillery located in Fort Worth, Texas, crafting TX Whiskey and TX Straight Bourbon.

TX Whiskey was released in 2012 and quickly became renowned for its exceptionally smooth and flavorful taste, winning “Double Gold” and “Best American Craft Whiskey” honors at the San Francisco World Spirits Competition. The brand has become wildly popular throughout a growing number of states across the country not only for its taste but also for the handmade bottle tops adorned with leather the company sources from local cowboy boot makers.

Distilled and aged in the North Texas climate for approximately five years, TX Straight Bourbon gained industry notoriety for its Texas provenance by utilizing Texas grown corn and wheat, and a proprietary yeast captured from a Texas pecan nut. TX Straight Bourbon is the only bourbon in the world to utilize a wild Texas yeast strain, and is also award winning, securing a silver medal in the 2017 San Francisco competition.

