Pernod Ricard : annonce l'acquisition de Firestone & Robertson Distilling Co., propriétaire de la marque de whiskeys crafts super-prémium TX

L’acquisition de cette marque en forte croissance et à fort potentiel s’inscrit dans la lignée des investissements illustrant la gestion dynamique de son portefeuille de marques dans le cadre de son plan stratégique à 3 ans « Transform & Accelerate »

Communiqué de presse – 5 aout 2019

Pernod Ricard (Paris:RI), au travers de sa filiale Pernod Ricard USA, annonce l’acquisition de Firestone & Robertson Distilling Co., propriétaire de la marque TX, une gamme de whiskeys basée à Fort Worth, dans l’état du Texas.

La gamme TX inclut des whiskeys et bourbons crafts super-prémium. Le Blended Whiskey TX, lancé en 2012, se démarque par sa douceur. Il a remporté plusieurs prix et conquis de nombreux adeptes depuis son lancement. L’ensemble de la gamme TX présente une élégance brute : le col de la bouteille est recouvert à la main avec du cuir issu de bottes de cow-boys, enroulé dans un tissu similaire à celui qui recouvrait les chariots des pionniers, et la bande argentée polie à la base de la bouteille fait directement référence à la culture locale. Avec cette acquisition, Pernod Ricard étend encore son portefeuille à des marques présentant un caractère unique et des valeurs fortes.

L’accord inclut le Whiskey Ranch, une distillerie ultra moderne située à quelques encablures de Fort Worth ouverte aux consommateurs qui souhaitent vivre pleinement l’expérience de la marque TX au travers de visites et dégustations.

Pour Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, “La marque TX, qui est un whiskey super premium exceptionnel assemblé par des distillateurs texans de talent, représente un projet entrepreneurial très prometteur qui renforce notre portefeuille et notre présence sur le marché des États-Unis.”

Pour Paul Duffy, Président-Directeur Général de Pernod Ricard USA, « Le Blended Whiskey TX promet un formidable développement. L’équipe de Firestone & Robertson’s Distilling Co. a réalisé un travail remarquable pour le développer et nous pourrons nous appuyer sur ce succès. Nous travaillerons à étendre encore la communauté de ses ambassadeurs fidèles tout en élargissant leur distribution et en accueillant les consommateurs au Whiskey Ranch ».

Pour Leonard Firestone et Troy Robertson, fondateurs de Firestone & Robertson Distilling Co., “C’est un grand jour pour nous tous chez Firestone & Robertson. Bâtir notre société et produire des whiskeys déjà primés fut une expérience exceptionnelle. Nous sommes si fiers de nos équipes, et reconnaissants envers tous ceux qui nous ont soutenus au fil des ans. Travailler avec Pernod Ricard est une extraordinaire opportunité, et nous sommes certains que cette relation accélèrera la croissance de nos marques tout en préservant nos racines et les valeurs que nous avons en partage”.

La transaction devrait être finalisée rapidement. White & Case LLP et Deloitte Finance sont intervenus respectivement comme conseils juridiques et services de support à l’opération de Pernod Ricard. Nomura Securities International et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sont intervenus respectivement comme conseillers financiers exclusifs et comme conseils pour Firestone & Robertson dans le cadre de cette transaction.

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées via 6 sociétés de marques et 86 sociétés de marchés réparties sur les cinq continents. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030, « nous préservons pour partager » et soutenons les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

About Firestone & Robertson Distilling Co.

Firestone & Robertson Distilling Co (F&R): Established in 2010 by Leonard Firestone and Troy Robertson, F&R is a premier artisanal whiskey distillery located in Fort Worth, Texas, crafting TX Whiskey and TX Straight Bourbon.

TX Whiskey was released in 2012 and quickly became renowned for its exceptionally smooth and flavorful taste, winning “Double Gold” and “Best American Craft Whiskey” honors at the San Francisco World Spirits Competition. The brand has become wildly popular throughout a growing number of states across the country not only for its taste but also for the handmade bottle tops adorned with leather the company sources from local cowboy boot makers.

Distilled and aged in the North Texas climate for approximately five years, TX Straight Bourbon gained industry notoriety for its Texas provenance by utilizing Texas grown corn and wheat, and a proprietary yeast captured from a Texas pecan nut. TX Straight Bourbon is the only bourbon in the world to utilize a wild Texas yeast strain, and is also award winning, securing a silver medal in the 2017 San Francisco competition.

For more information, please visit www.frdistilling.com.

