Pernod Ricard : fait l'acquisition de la marque de bourbon super premium Rabbit Hole

Avec ce partenariat, le Groupe poursuit la gestion dynamique de son portefeuille, partie intégrante de son plan stratégique à trois ans « Transform & Accelerate ».

Regulatory News:

Communiqué de presse – 14 juin 2019

Pernod Ricard (Paris:RI), au travers de la division New Brand Ventures de Pernod Ricard USA, est heureux d’annoncer la signature, hier, d’un accord portant sur l’acquisition d’une participation majoritaire dans Rabbit Hole Whiskey, dont le siège et l’unité de production sont basés à Louisville, dans le Kentucky.

Rabbit Hole produit une gamme de spiritueux plusieurs fois récompensés, élaborés dans sa distillerie iconique en plein cœur de Louisville. Ses whiskeys Straight Bourbon et de seigle sont distillés dans un alambic à colonne en cuivre Vendôme à base de céréales rigoureusement sélectionnées. Le vieillissement se fait en fûts de chêne américain sous l’influence du climat de Louisville qui allie chaleur estivale et froid hivernal. La catégorie du bourbon est actuellement en pleine renaissance : les consommateurs redécouvrent la qualité et la versatilité de ce spiritueux qui occupe une place de choix au sein de la mixologie contemporaine.

À l’instar des partenariats récemment conclus avec le gin super premium Monkey 47, le whiskey de Virginie-Occidentale Smooth Ambler et le mescal Del Maguey, Pernod Ricard s’associe une fois encore avec un entrepreneur passionné, Kaveh Zamanian. Ce dernier, fondateur de Rabbit Hole, a délaissé sa carrière de psychologue et psychanalyste afin de pouvoir se consacrer exclusivement à l’art de la distillation à Louisville. L’accord prévoit que M. Zamanian conserve la majorité de ses parts et qu’il restera en charge des opérations de Rabbit Hole.

Ce partenariat stratégique permet à Pernod Ricard de renforcer son portefeuille récemment créé de « Specialty brands », des marques élaborées par de plus petites distilleries et distribuées par un réseau sélectif. Aux États-Unis, Rabbit Hole intégrera ainsi le portefeuille New Brand Ventures aux côtés de Smooth Ambler et de Del Maguey.

Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, déclare : « Ce partenariat illustre parfaitement notre stratégie de long-terme pour une création de valeur durable. Kaveh Zamanian et moi-même partageons le même esprit d’entrepreneur. Rabbit Hole est une marque en pleine croissance, fortement enracinée dans son terroir et bien positionnée sur les catégories supérieures du bourbon et du whiskey du Kentucky. Son développement est particulièrement prometteur et nous sommes très heureux de lui faire franchir une nouvelle étape ».

Kaveh Zamanian ajoute : « Pernod Ricard et moi-même partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales et nos visions stratégiques sont en totale adéquation. Le vaste réseau de distribution de Pernod Ricard nous permettra d’accéder à de nouveaux consommateurs, et renforcera le positionnement de la marque Rabbit Hole ainsi que sa notoriété sur le marché du whiskey américain. Nous allons donner une nouvelle dimension à Rabbit Hole. Je suis ravi de ce partenariat et de notre développement en commun. »

L’opération devrait être conclue prochainement.

Pour télécharger l’intégralité du communiqué de presse, rendez-vous sur le site www.pernod-ricard.com.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood.

Les marques de Pernod Ricard sont distribuées via 6 sociétés de marques et 86 sociétés de marchés réparties sur les cinq continents. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique à trois ans « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique. Comme illustré par notre feuille de route à 2030, « nous préservons pour partager » et soutenons les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis et est classé n°1 par Vigeo Eiris. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

À propos de Rabbit Hole

Rabbit Hole, basé au Kentucky, se donne pour mission de diversifier avec modernité l’univers du whisky américain. Fondé en 2012 par Kaveh Zamanian, Rabbit Hole associe techniques artisanales et mash bills (recettes de céréales) innovants afin de créer des whiskeys américains super premium d’une qualité incomparable. À travers ses différentes déclinaisons (Kentucky Straight Bourbon Whiskey, Kentucky Straight Rye Whiskey, Straight Bourbon Whiskey affiné en fûts de xérès PX, London Dry Gin Kentucky affiné en fûts de whiskey de seigle), Rabbit Hole révolutionne le whiskey américain et invite les amateurs à plonger dans son univers. L’emblématique distillerie a ouvert ses portes en mai 2018. Elle produit plus de 2 millions de litres d’alcool par an et contrôle la totalité du processus de production du bourbon, des céréales jusqu’à l’embouteillage, ce qu’aucune autre distillerie des États-Unis n’est en mesure de réaliser. Le Rabbit Hole est la dernière étape à avoir été ajoutée au circuit Kentucky Bourbon Trail, et ce depuis février 2019. Suivez Rabbit Hole sur Instagram @Rabbit Hole et sur Facebook @ Rabbit Hole Distillery.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190613005851/fr/