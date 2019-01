Pernod Ricard : nomme Patricia Barbizet au poste d'Administratrice Référente

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20190123005713/fr/

THE PERNOD RICARD BOARD OF DIRECTORS

Communiqué - Le 23 Janvier 2019

Sur proposition du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la Responsabilité Sociétale, le Conseil d’Administration de Pernod Ricard (Paris:RI) a décidé de créer la fonction d’Administrateur Référent. Le Conseil a désigné, à l’unanimité et avec effet immédiat, Madame Patricia Barbizet comme Administratrice Référente. Le Conseil d’Administration estime en effet que Madame Barbizet, reconnue notamment pour son expertise en matière de gouvernance, possède toutes les qualités et les compétences nécessaires pour contribuer activement à garantir la bonne gouvernance de Pernod Ricard. Cette évolution de la gouvernance de la Société s’inscrit dans une démarche d’amélioration et d’effort continus.

M. Pierre Pringuet, ancien président de l’AFEP, qui a activement participé à l’amélioration continue de la gouvernance de Pernod Ricard, et qui a accompagné la transition vers la création du poste d’Administrateur Référent, a démissionné de ses fonctions de Vice-Président du Conseil d’Administration. M. Pierre Pringuet, qui a joué un rôle essentiel dans la transformation du groupe d’envergure mondiale qu’est aujourd’hui Pernod Ricard, conservera son siège au Conseil d’Administration.

Conformément aux meilleures pratiques en la matière, l’Administratrice Référente aura, parmi ses prérogatives, la responsabilité d’assurer la relation entre le Conseil d’Administration et les actionnaires de Pernod Ricard, notamment sur les sujets de gouvernance, et aura pour mission de veiller au bon fonctionnement de la gouvernance de la Société et de formuler des propositions pour les améliorer et les renforcer. L’Administratrice Référente présidera le Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la Responsabilité Sociétale, en remplacement de Madame Nicole Bouton, qui a décidé de démissionner de ce poste. Les pouvoirs de l’Administrateur Référent sont décrits plus en détails dans le Règlement Intérieur du Conseil d’Administration.

Madame Patricia Barbizet a été élue Administratrice Indépendante de Pernod Ricard lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2018. Elle a débuté sa carrière en 1977 au sein du groupe Renault. En 1989, elle rejoint le Groupe Pinault en qualité de Directrice financière et devient, de 1992 à 2018, Directrice Générale d’Artémis, société d’investissement de la famille Pinault. Elle fut également, de 2014 à 2016, PDG de Christie’s International et a présidé, de 2008 à 2013, le Comité d’investissement du Fonds Stratégique d’investissement. Patricia Barbizet est également membre du Conseil d’Administration des sociétés Axa, Fnac-Darty et Total. Elle a récemment été élue à la présidence du Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise.

Alexandre Ricard a déclaré : « la création, par le Conseil d’Administration, du poste d’Administrateur Référent s’inscrit dans la continuité d’une réflexion entamée en juillet 2018, dans le cadre de la revue triennale du Conseil d’Administration, et de nos nombreux échanges avec nos investisseurs de long terme. Je suis heureux que Patricia Barbizet, référence en matière de gouvernance, ait accepté la nomination du Conseil. Nous sommes impatients de pouvoir bénéficier de son expertise afin d’accompagner Pernod Ricard dans la poursuite du renforcement de sa gouvernance ».

Patricia Barbizet a déclaré : « le développement de la gouvernance de Pernod Ricard traduit la volonté continuellement renouvelée de la Société de se perfectionner, et je suis honorée d’accepter le rôle d’Administratrice Référente. Ce poste nouvellement créé traduit l’engagement de Pernod Ricard à se conformer à des niveaux d’excellence en matière de gouvernance et de supervision. Je me réjouis de pouvoir travailler avec le Conseil d’administration et la Direction à la réalisation de la vision stratégique de Pernod Ricard qui assurera au Groupe, ainsi qu’à ses actionnaires et collaborateurs, une création de valeur durable. »

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PERNOD RICARD

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahlúa et Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Le Groupe compte environ 18 900 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190123005713/fr/