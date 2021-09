Pernod Ricard : prend une participation minoritaire dans la société américaine Sovereign Brands, créatrice de marques innovantes telles que Luc Belaire et Bumbu

Regulatory News:

Pernod Ricard (Paris:RI) a le plaisir d’annoncer la conclusion d’un accord pour une prise de participation minoritaire dans Sovereign Brands, propriétaire d’un portefeuille de marques de vins et spiritueux super premium en forte croissance. Sovereign Brands, basée aux Etats-Unis, est une entreprise familiale fondée par les frères Brett et Brian Berish, deux entrepreneurs comptant parmi les plus créatifs du secteur.

Depuis 2000, Sovereign Brands a constitué un portefeuille unique de marques avant-gardistes dans leurs catégories respectives, présentes dans le monde entier et en particulier aux Etats-Unis, premier marché mondial des vins et spiritueux. Luc Belaire, un vin effervescent français, et Bumbu, une gamme de produits à base de rhum des Caraïbes figurent parmi ses succès les plus emblématiques. Le gin brésilien McQueen and the Violet Fog et la liqueur française Villon font également partie du portefeuille de Sovereign Brands.

Les deux groupes continueront à opérer de manière indépendante, l’accord ne prévoyant pas de changement dans la gestion des activités courantes, le management ou le réseau de distribution de Sovereign Brands. Cette prise de participation constitue la première étape d’un partenariat de long terme visant à générer des opportunités commerciales entre Sovereign Brands et Pernod Ricard, comme l’étude d’éventuels projets industriels et commerciaux conjoints.

« Sovereign Brands a fait preuve d’une capacité d’innovation et de compétences marketing exceptionnelles. Nous sommes donc ravis de nous associer à Brett et Brian Berish, qui comptent parmi les entrepreneurs les plus innovants de notre secteur », déclare Alexandre Ricard, Président-Directeur général de Pernod Ricard.

Brett Berish, Directeur général de Sovereign Brands, ajoute : « Si Pernod Ricard est à la pointe de notre secteur, c’est pour la simple raison que ce groupe est le meilleur. Nous sommes impatients de collaborer avec Alexandre Ricard et sa talentueuse équipe. »

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le No 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8.824 millions d’euros lors de l’exercice 2021. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

A propos de Sovereign Brands

Sovereign Brands, entreprise familiale dont le siège est situé aux Etats-Unis, est un acteur international des vins et des spiritueux. Dirigée par ses propriétaires, les frères Brett et Brian Berish, Sovereign Brands réunit un portefeuille de marques dynamiques, notamment Luc Belaire, une gamme de vins effervescents français aujourd’hui disponible dans plus de 80 pays et qui rencontre un franc succès grâce à son caractère et à l’originalité de ses bouteilles. Le portefeuille de la société comprend également McQueen and the Violet Fog, un gin unique produit dans la ville de Jundiaí (Brésil), et Bumbu, une gamme de rhums et de produits à base de rhum saluée par la critique. Dernière création de Sovereign : Villon, une savoureuse liqueur française. L’entreprise prévoit de lancer de nouvelles marques et de poursuivre le développement de son portefeuille en 2022 et au-delà.

