Pernod Ricard : répond à la communication d’Elliott Management

Pernod Ricard (Paris:RI) prend note du communiqué du fond activiste Elliott. Le dialogue avec nos actionnaires demeure une priorité pour le Groupe et Pernod Ricard accorde la plus haute importance aux propositions constructives ayant pour objectif commun la création de valeur sur le long terme. Bien qu’il ne soit pas dans la politique du Groupe de commenter le contenu des échanges avec des actionnaires donnés, nous tenons à souligner que les membres de la direction de Pernod Ricard ont eu des discussions avec Elliott au cours des dernières semaines. Le Conseil d’Administration de Pernod Ricard ainsi que son équipe de direction sont pleinement engagés à servir les intérêts du Groupe et de ses actionnaires, et continueront à agir pour réaliser cet objectif primordial.

En tant que deuxième plus grand Groupe de vins et spiritueux, avec le portefeuille le mieux positionné de l’industrie et une forte capacité d’innovation, Pernod Ricard est bien placé pour continuer à exécuter sa feuille de route stratégique et à adresser la demande des consommateurs. Nos fondations sont construites sur l’excellence opérationnelle, la gestion des talents, la responsabilité et le développement durable, la « route to market ». Ces éléments sont essentiels pour notre Groupe, et nous sommes déterminés à continuer notre transformation et notre accélération afin d’anticiper les changements de notre industrie et de nos consommateurs. En conséquence, au cours des trois dernières années, le Conseil d’Administration de Pernod Ricard et son équipe de direction ont mis en place un nouveau modèle stratégique centré sur le consommateur destiné à transformer chaque moment de consommation en véritable expérience de convivialité. Dans le cadre de ce modèle stratégique, le Groupe s’est concentré sur les fondamentaux qui soutiendront son succès : un portefeuille complet de marques premium, la prémiumisation et le luxe, l’innovation et l’accélération digitale.

Ces actions portent leurs fruits :

La croissance interne du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant est respectivement de 6% et 6,3% en 2017/18, par comparaison à 3,6% et 3,3% l’année précédente, ce qui est déjà supérieur aux prévisions à moyen terme de 4 à 5% de la croissance du chiffre d’affaires communiquées en 2015 à nos investisseurs

Cette croissance est diversifiée et concerne toutes les régions et catégories. Il est important de noter qu’un tiers de cette croissance vient de l’innovation. Nous sommes également devenus le leader des segments Ultra-Premium et Prestige, notre portefeuille luxe étant en croissance de 10% sur un an

Nos initiatives d’excellence opérationnelle (200M € d’économies en P&L + 200M € d’économies en cash) sont en avance sur notre plan, avec 2/3 des économies déjà réalisées et 50% réinvestis

Notre free cash flow est à un niveau historique avec 1,4 Milliard € (+77% depuis 2014/15) et notre dette s’est significativement réduite avec un ratio dette nette / EBITDA de 2,6x

L’accélération de notre croissance du chiffre d’affaires a été confirmée lors de la communication des résultats de 1er trimestre

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons confirmé nos prévisions pour 2018/19 d’une croissance interne de 5 à 7% sur notre résultat opérationnel courant. Nous avons également annoncé notre nouveau plan stratégique « Transform & Accelerate » avec l’objectif de consolider l’accélération de notre croissance, tout en continuant notre transformation. Pernod Ricard communiquera plus de détails sur sa performance financière le 7 février 2019 lors de l’annonce de nos résultats pour le premier semestre 2019.

Le Conseil d’Administration de Pernod Ricard est composé de 14 administrateurs hautement qualifiés et venant d’horizons divers, qui tous ensemble apportent leurs expériences variées en gestion de marques grand public, marketing, expertise opérationnelle et financière, ainsi qu’en tant que membres de conseils d’administrations ou d’équipes de direction. De plus, le Groupe a démontré son engagement à actualiser le Conseil d’Administration en nommant au cours des trois dernières années 3 nouveaux administrateurs dont tout dernièrement Patricia Barbizet. Patricia est une experte en gouvernance, direction, distribution et luxe. Le Conseil revoit régulièrement sa composition afin de s’assurer des compétences et expériences nécessaires pour conduire la croissance du Groupe au profit de tous ses actionnaires et continuera dans ce sens.

Alexandre Ricard a déclaré : « nous sommes un Groupe avec de fortes valeurs familiales engagé sur la création de valeur sur le long terme. Sur les 3 dernières années, nous avons créé plus de 11 milliards € de valeur et notre action a augmenté de 37,7%, dépassant significativement le CAC40 (+5,6%) ou l’Eurostoxx Food & Beverage (-13,4%). Ceci dit, la création de valeur sur le long terme ne se mesure pas uniquement à l’aune du cours de l’action mais également en prenant en compte l’intérêt de toutes les parties prenantes de Pernod Ricard : nos actionnaires, nos 19 000 collaborateurs, nos consommateurs, nos partenaires et fournisseurs. Notre stratégie est la bonne pour allier la rentabilité court-terme avec une croissance responsable, durable et profitable en ligne avec une feuille de route long-terme et cohérente. »

