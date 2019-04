Pernod Ricard : signe un accord pour l'acquisition du gin italien super-premium Malfy

Regulatory News:

Communiqué de presse – le 17 avril 2019

Pernod Ricard (Paris:RI) est très heureux d’annoncer la signature d’un accord avec Biggar & Leith pour l’acquisition du gin italien super-premium Malfy.

Malfy est une gamme de gins super-premium distillés par la famille Vergnano dans la région italienne de Moncalieri, déjà distribuée dans plusieurs marchés internationaux tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l’Allemagne. Chaque gin de la gamme Malfy est élaboré exclusivement à partir d’ingrédients typiquement italiens tels que des baies de genièvre, des citrons cultivés sur la côte italienne, des oranges sanguines siciliennes et des pamplemousses roses. La gamme est composée de 4 variantes: Originale, Con Limone, Con Arancia et Gin Rosa.

Pour Christian Porta, Directeur Général Adjoint de Pernod Ricard, en charge du Global Business Development: “Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie établie de longue date d’investir dans des marques à fort potentiel dans des catégories en croissance. Dans le cadre de notre plan stratégique “Transform and Accelerate”, nous souhaitons poursuivre la gestion dynamique de notre fantastique portefeuille de marques”.

Pour Elwyn Gladstone, fondateur de Biggar & Leith, “Nous sommes enthousiastes de voir le gin Malfy rejoindre la famille des marques de Pernod Ricard. Nous sommes certains que Malfy continuera à s’épanouir grâce à leur gestion et à leur expertise en matière de développement de marques de spiritueux super-premium”.

Avec cette acquisition, Pernod Ricard étend encore son portefeuille dans les catégories en forte croissance des gins super-premium et des gins aromatisés, suite au partenariat avec Monkey 47 en 2016 et à l’acquisition d’Ungava en 2018.

La réalisation de la transaction est attendue dans un futur proche.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 987 millions d’euros en FY18. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Le Groupe compte environ 19 000 collaborateurs et s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 6 « Sociétés de Marques » et 86 « Sociétés de Marché » présentes sur chaque marché clé. Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre une consommation responsable. La stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance mutuelle et fort sens éthique.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de l’indice CAC 40.

A propos de Biggar & Leith

Biggar & Leith produit un portefeuille réduit de marques de spiritueux dans des distilleries familiales dédiées à l’innovation et à la qualité. La Société explore le monde à la recherche de marques dont les bouteilles transmettent la personnalité et les histoires des personnes qui les produisent.

RBC Capital Markets a agi en tant que conseil financier, Chiesa Shahinian & Giantomasi PC en tant que conseil légal, et JJB Advisors en tant que consultant management auprès de Biggar & Leith dans le cadre de cette transaction.

Biggar & Leith est basé dans la region de New York. Plus d’information sur www.BiggarAndLeith.com.

