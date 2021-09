Pernod Ricard : va acquérir The Whisky Exchange, un leader de la vente de spiritueux en ligne

Regulatory News:

Communiqué de presse – le 21 septembre 2021

Pernod Ricard (Paris:RI) a le plaisir d’annoncer la signature d’un accord portant sur l’acquisition de The Whisky Exchange, un leader de la vente de spiritueux en ligne et une référence auprès des amateurs de whiskys comme de spiritueux haut de gamme du monde entier.

Depuis sa création au Royaume-Uni en 1999 par Sukhinder et Rajbir Singh, The Whisky Exchange s’est imposé comme l’un des plus importants acteurs du e-commerce de spiritueux, fort d’un catalogue de quelques 10 000 produits.

The Whisky Exchange, grâce à de nombreux services innovants, s’est progressivement affirmé comme un acteur résolument omnicanal. La société, qui compte plusieurs magasins reconnus et récompensés à Londres, est également présente dans les circuits de distribution on-trade, les ventes privées ainsi que les enchères en ligne de spiritueux rares, deux activités en plein essor pour lesquelles des synergies pourront être développées avec Pernod Ricard.

Pour Pernod Ricard, cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie centrée sur le consommateur, ses besoins et nouvelles attentes, dans un contexte de solide croissance du e-commerce et de forte demande pour les produits premium et d’exception. Pernod Ricard développera des synergies entre le savoir-faire de The Whisky Exchange et celui de ses propres plateformes Drinks&Co et Bodeboca.

Sukhinder et Rajbir Singh, fondateurs de The Whisky Exchange, déclarent : « Après avoir développé notre société pendant plus de 20 ans, nous sommes aujourd’hui ravis de rejoindre la famille Pernod Ricard et de franchir ainsi un nouveau cap. The Whisky Exchange a toujours entretenu des liens très étroits avec ses clients et nous sommes heureux de pérenniser cette philosophie avec un partenaire partageant nos valeurs. Notre mission reste inchangée : proposer les meilleurs whiskys et spiritueux élaborés par les meilleurs producteurs du monde entier, éduquer les consommateurs, dialoguer avec eux, et continuer à fournir les meilleurs établissements du Royaume-Uni. »

Pour Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, « Le e-commerce est un canal essentiel de notre stratégie à long terme. Nous sommes très heureux de travailler avec Sukhinder, Rajbir et toute leur équipe afin que The Whisky Exchange franchisse une nouvelle étape dans son développement. »

The Whisky Exchange poursuivra ses activités avec ses équipes et structures actuelles, sous la direction de Sukhinder et Rajbir Singh, co-directeurs généraux.

La finalisation de l’opération reste soumise aux conditions habituelles.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le No 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8 824 millions d’euros lors de l’exercice 2021. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 18 500 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

A propos de The Whisky Exchange (www.thewhiskyexchange.com)

Fondé en 1999, The Whisky Exchange est le premier acteur mondial de la vente en ligne de whiskies et spiritueux haut de gamme. La société exploite une boutique en ligne prisée des connaisseurs et trois magasins situés au cœur de Londres (Covent Garden, Great Portland Street et London Bridge).

Entreprise familiale, The Whisky Exchange se donne pour mission de proposer les meilleurs produits à des prix compétitifs, avec une qualité de service sans égal. La philosophie de l’entreprise est simple : ne jamais se reposer sur ses lauriers. L’équipe, dirigée par les frères fondateurs Sukhinder et Rajbir Singh et l’acheteuse Dawn Davies MW, recherche en permanence, dans toutes les catégories de spiritueux, de nouveaux produits à la qualité et à l’authenticité irréprochables. En parallèle, elle continue à innover et met tout en œuvre pour que son site internet et ses magasins restent à la pointe du secteur. The Whisky Exchange, ce sont 4 000 whiskies, dont 3 000 scotches single malt, 400 champagnes, 800 cognacs et armagnacs, 700 rhums, 600 gins, 300 marques d’apéritif, 400 tequilas et mezcals, et trois magasins physiques.

