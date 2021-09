Perrigo rachète HRA Pharma pour un montant de 2,1 milliards de dollars dans le cadre de sa politique de santé grand public.

Perrigo Company Plc a annoncé mercredi son intention d'acheter HRA Pharma aux sociétés d'investissement Astorg et Goldman Sachs Asset Management dans le cadre d'une transaction en espèces évaluée à 1,8 milliard d'euros (2,13 milliards de dollars), afin d'élargir son offre de soins de santé grand public.

Perrigo, qui s'est concentré sur son activité principale de soins de santé grand public, a finalisé la vente de son activité de médicaments génériques peu performante à Altaris Capital Partners LLC pour 1,55 milliard de dollars en juillet.

La société propose une gamme de produits de santé et de bien-être sur les marchés nord-américain et européen, notamment des soins de la peau, des vitamines, des compléments, des analgésiques et des somnifères.

Grâce à l'acquisition prévue de HRA Pharma, dont le siège est à Paris, Perrigo sera en mesure d'ajouter à son portefeuille des marques de produits d'automédication en vente libre à forte croissance dans les domaines du soin des ampoules, de la santé des femmes et du soin des cicatrices, et d'étendre sa présence sur le marché européen, a déclaré la société.

Perrigo a déclaré que l'acquisition devrait ajouter environ 400 millions d'euros (472,56 millions de dollars) à ses ventes nettes et 1 dollar de bénéfice ajusté par action en 2023.

L'opération devrait être conclue d'ici la fin du premier semestre de l'année prochaine. (1 $ = 0,8461 euros) (Reportage d'Amruta Khandekar ; édition de Vinay Dwivedi)