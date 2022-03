Perspectives économiques assombries par la guerre en Ukraine

Berne (awp) - Les perspectives économiques de la Suisse se sont assombries en raison de la guerre en Ukraine, a averti lundi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Les économistes ont abaissé leurs prévisions de croissance ajustées des évènements sportifs à 2,8%, contre 3,0% dans leur dernier pointage en décembre. L'inflation risque également de peser.

La Suisse devrait poursuivre sur la voie de la reprise en 2022, avec un rebond de la croissance économique, mais de manière moins importante qu'attendu. Les prévisions du Seco sont basées sur l'hypothèse qu'une "pénurie massive d'énergie ou de matières premières" n'aura pas lieu.

Certains sous-segments du produit intérieur brut (PIB) devraient connaître une reprise plus marquée, en premier lieu les exportations et importations de biens et services, la consommation privée ainsi que les investissements en équipements. A l'inverse, la consommation publique et les investissements dans la construction sont attendus en repli.

La guerre en Ukraine apporte son lot de risques conjoncturels et pèse déjà sur l'économie helvétique. L'impact direct restera limité, car les relations économiques entre la Suisse et ces deux pays ne pèsent pas très lourd. Mais les effets indirects risquent d'être très importants. Sur les marchés mondiaux, les prix des biens exportés par la Russie et l'Ukraine - l'énergie, les denrées alimentaires et les métaux industriels - ont fortement progressé, note le Seco.

La pression inflationniste s'accroît à l'international et devrait aussi toucher la Suisse en pesant sur la consommation privée, même si la forte hausse du cours du franc, considéré comme valeur refuge, limite le renchérissement en territoire helvétique. Les spécialistes tablent sur une inflation de 1,9% en 2022, alors qu'ils s'attendaient encore à 1,1% lors de leurs prévisions en décembre. En février, elle a atteint 2,2% sur un an.

Concernant le chômage, le Seco table sur un taux de 2,1%.

Les prévisions de PIB pour 2023 sont maintenues à 2,0%, tandis que l'inflation devrait reculer à 0,7%. Le taux de chômage est attendu à 2,0%.

Le Seco indique toutefois que, même sans escalade du conflit sur le plan militaire, les conséquences économiques pourraient être plus importantes que prévu dans les prévisions actuelles, notamment si les partenaires commerciaux de la Suisse venaient à être affaiblis, par exemple en raison d'une interruption des livraisons de matières premières de Russie, elle-même cause possible d'arrêts de production en Europe.

Prévisions également abaissées pour la zone euro

Le Seco n'est pas le seul à abaisser ses prévisions de croissance. Jeudi, la Banque centrale européenne avait averti que la guerre en Ukraine assombrissait les perspectives économiques de la zone euro. L'institut d'émission européen a taillé dans ses prévisions de croissance revues à 3,7% pour 2022, contre 4,2% auparavant. Les estimations d'inflation pour cette année ont été réhaussées à 5,1%, contre 3,2%.

La guerre et les sanctions prises contre Moscou auront "un impact important sur l'activité économique et l'inflation, par la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, la perturbation du commerce international et la confiance", a prévenu la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

"Nous ne nous attendons pas à une récession en Europe, tant que les prix du pétrole se stabilisent après leur envolée à environ 125 dollars (...) et reculent vers 105 dollars d'ici la fin de l'année", a indiqué à l'agence AWP Daniel Kalt, économiste en chef d'UBS. Mais si le baril d'or noir devait monter durablement autour de 150 dollars, "une récession serait sous doute inévitable", a-t-il ajouté.

