Perspectives moroses sur la reprise mondiale, montre le rapport annuel du Forum économique mondial

LONDRES (Reuters) - Seul un membre du Forum économique mondial sur dix s'attend à une accélération de la reprise globale ces trois prochaines années et un sur six est optimiste quant aux perspectives mondiales, selon un sondage réalisé auprès de 1.000 chefs d'entreprise, responsables gouvernementaux et universitaires.

Selon le rapport annuel sur les risques mondiaux du FEM (ex-Forum de Davos) rendu public mardi, le changement climatique est considéré comme le danger numéro un.

L'érosion de la cohésion sociale, les crises liées aux moyens de subsistance et la détérioration de la santé mentale ont été identifiés comme les risques s'étant le plus aggravés depuis le début de la pandémie de COVID-19 en 2020.

"Les dirigeants mondiaux doivent s'unir et adopter une approche coordonnée et multipartite pour relever les principaux défis mondiaux et renforcer le sentiment de résilience avant la prochaine crise", a déclaré Saadia Zahidi, la directrice générale du FEM.

Les variations extrêmes du climat constituent le plus grand risque mondial à court terme, ainsi que l'échec possible des politiques climatiques à moyen et à long terme - d'ici deux à dix ans, selon l'enquête.

L'accord conclu lors de la conférence des Nations Unies sur le climat COP26 en novembre dernier a été largement applaudi pour avoir maintenu les perspectives d'un développement durable avec la volonté de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Mais la majorité des quelques 200 signataires de Glasgow ont regretté des mesures en deçà de l'enjeu.

"L'incapacité à agir sur le changement climatique pourrait réduire le PIB mondial d'un sixième et les engagements pris lors de la COP26 ne sont toujours pas suffisants pour atteindre l'objectif de 1,5 (degré Celsius)", selon Peter Giger, chef de la gestion des risques chez Zurich Insurance, qui a participé à la rédaction du rapport.

Le rapport du FEM met également en évidence quatre domaines de risques émergents : la cybersécurité, une transition climatique désordonnée, les pressions migratoires et la course à l'espace.

La perspective de 70.000 lancements de satellites dans les décennies à venir, en plus du tourisme spatial, soulève des risques de collisions et augmenteraient la quantité de débris dans l'espace, dans un contexte d'absence de réglementation.

Le rapport est publié chaque année avant la réunion annuelle du FEM à Davos. Le FEM, basé à Genève, a reporté le mois dernier l'événement de janvier à la mi-2022 en raison de la propagation du variant Omicron du COVID-19.

Le rapport a été réalisé en collaboration avec Zurich, Marsh McLennan et le groupe sud-coréen SK Group, les universités d'Oxford et de Pennsylvanie ainsi que l'Université nationale de Singapour.

(Reportage Carolyn Cohn; version française Khadija Adda-Rezig, édité par Sophie Louet)

par Carolyn Cohn