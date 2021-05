Perspectives radieuses pour l'économie suisse, mais conditionnées à la pandémie

Zurich (awp) - Le baromètre conjoncturel du KOF dévoile des perspectives encourageantes pour l'économie helvétique, à condition que progresse l'endiguement de la propagation du coronavirus. L'indicateur compilé mensuellement par le Centre d'études conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) s'est établi en mai à 143,2 points, rendant caduc pour près de sept points son précédent record établi en avril.

Les économistes consultés par AWP anticipaient plutôt un mouvement de stabilisation, plafonnant leurs projections à 136,0 points. La valeur pour le mois d'avril a au passage été révisée à 136,4 contre 134,0 points.

Le regain d'optimisme repose notamment sur le secteur manufacturier et la demande étrangère, souligne le compte-rendu périodique diffusé vendredi. Hôtellerie et restauration commencent par ailleurs à émettre des signaux de reprise, après une longue traversée du désert. La consommation privée par contre marque légèrement le pas.

Le rebond dans l'industrie a été entraîné par le segment textile, devant la chimie-pharmacie et les plastiques. Les secteurs électrique et de la construction mécanique ou automobile ont également contribué à l'embellie. Imprimerie et papier en revanche affichent des signes de faiblesse.

Pour le secteur manufacturier dans son ensemble, l'évaluation de la position concurrentielle et des capacités de production vont dans le bon sens. La confiance est de mise aussi pour l'emploi et les perspectives d'exportation. Les sous-indications relatifs à l'achat de produits intermédiaires par contre sont négatifs.

