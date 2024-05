L'entreprise énergétique publique indonésienne Pertamina, la société américaine ExxonMobil et la société sud-coréenne KNOC ont signé mercredi un accord-cadre pour le développement d'un centre de captage et de stockage du carbone (CSC) en Indonésie.

Pertamina et ExxonMobil ont également signé un accord portant sur les travaux préliminaires de développement et de construction du centre de captage et de stockage du carbone dans les bassins de Sunda-Asri, dans la mer de Java.

Nicke Widyawati, directeur général de Pertamina, a déclaré aux journalistes lors de la conférence annuelle de l'Association indonésienne du pétrole que KNOC se joindrait au partenariat pour injecter ses émissions dans l'installation.

L'Indonésie souhaite utiliser ses réservoirs de pétrole et de gaz épuisés et ses aquifères salins pour le stockage du carbone, qui, selon le gouvernement, pourrait stocker des centaines de gigatonnes de CO2.

Cette année, le gouvernement a publié un règlement autorisant les opérateurs de CSC à réserver 30 % de leur capacité de stockage au CO2 importé.