Perte de biodiversité et stabilité financière

La biodiversité est la variabilité des organismes vivants et des complexes écologiques dont ils font partie. On distingue trois niveaux de biodiversité : diversité des écosystèmes, diversité des espèces et diversité au sein des espèces. La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) alerte sur son effondrement (IPBES, 2019) : le taux d'extinction des espèces est aujourd'hui des dizaines à des centaines de fois supérieur au taux de référence des dix derniers millions d'années. Cela pourrait perturber les processus biogéochimiques terrestres de manière non linéaire et irréversible. Les activités humaines sont à l'origine de l'érosion de la biodiversité à travers cinq principales pressions : changement d'usage des terres et des mers, exploitation non durable des organismes, changement climatique, pollutions et espèces exotiques envahissantes.

Les écosystèmes en bon état fournissent des « services écosystémiques » (approvisionnement en matériaux ou en eau, régulation du climat, pollinisation, etc.) dont dépendent les activités économiques. Leur altération pourrait perturber les activités économiques avec des conséquences potentielles sur la stabilité financière. Pour cette raison, les banques centrales et superviseurs (van Toor et al., 2020 ; NGFS et INSPIRE, 2021 ; Salin et al., 2021) s'intéressent de plus en plus aux risques financiers liés à la perte de biodiversité (risque physique) ainsi qu'à ceux potentiellement engendrés par l'incompatibilité des stratégies et des modèles d'activité des entreprises avec les changements économiques et règlementaires visant à protéger la biodiversité (risque de transition). Ce billet présente une première analyse de l'exposition du système financier français à ces risques (Svartzman et al., 2021).

En s'appuyant sur les travaux de la Banque centrale des Pays-Bas (van Toor et al., 2020), nous évaluons d'abord les dépendances aux services écosystémiques, via les activités des entreprises représentées dans le portefeuille de titres (actions et obligations), des institutions financières françaises (majoritairement fonds d'investissement, assurances et banques). Cela fournit une première estimation de l'exposition potentielle au risque physique lié à la perte de biodiversité : en cas de dégradation de la qualité d'un service écosystémique donné (« choc physique »), une entreprise fortement dépendante de celui-ci sera plus susceptible d'être perturbée dans son fonctionnement. Pour évaluer ces dépendances, on utilise la base de données ENCORE développée par la Natural Capital Finance Alliance et UNEP-WCMC. Celle-ci indique le niveau de dépendance (de très faible à très fort) de 86 processus de production à 21 services écosystémiques. On attribue ensuite un niveau de dépendance à chaque entreprise du portefeuille, en fonction des processus de production utilisés.

Nous regardons ensuite l'impact (ou « empreinte ») sur la biodiversité terrestre exercé par les activités des entreprises dont ces institutions financières détiennent des titres, afin d'estimer l'exposition de leurs portefeuilles à un risque de transition potentiel. En effet, plus l'impact sur la biodiversité des entreprises du portefeuille est négatif, plus le risque d'être soumis à une réglementation ou à un changement de préférence des consommateurs (un « choc de transition ») est élevé. Pour évaluer l'empreinte biodiversité des entreprises puis du portefeuille, on utilise le Global Biodiversity Score (GBS) développé par la CDC Biodiversité et sa traduction sous forme de base de données développée par Carbon4Finance. Cet outil convertit le chiffre d'affaires par région et secteur de production de l'entreprise en des pressions exercées sur la biodiversité (en termes de changement climatique ou d'usage des sols par exemple), puis en un impact exprimé dans une métrique unique, le MSA.km². Un impact de 1 MSA.km² peut être interprété comme ayant le même effet sur la biodiversité que le fait de transformer 1km² d'écosystème « intact » (non dégradé par les activités humaines) en une surface complètement artificialisée (par exemple, un parking).

Enfin, on attribue au portefeuille des institutions financières une partie des impacts et dépendances des entreprises dont il détient les titres (Graphique 2).