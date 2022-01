Petershill de Goldman Sachs est sur le point de conclure un accord pour une participation dans Arsenal Capital -sources

Petershill Partners Plc, la filiale cotée à Londres de la division de gestion d'actifs de Goldman Sachs Group Inc, est sur le point de conclure un accord pour acquérir une participation dans la société de capital-investissement Arsenal Capital Partners, selon des personnes connaissant bien la question.

Petershill, qui acquiert des participations minoritaires dans des gestionnaires d'actifs alternatifs, a remporté une enchère pour investir dans Arsenal Capital, ont précisé les sources.

La taille de la participation et l'évaluation en cours de discussion n'ont pas pu être confirmées. On ne sait pas ce qu'Arsenal Capital fera du produit de la vente et si ses fondateurs en profiteront pour vendre une partie de leur participation.

Les porte-parole de Goldman Sachs et d'Arsenal Capital se sont refusés à tout commentaire.

Les sources ont déclaré que les négociations pouvaient encore se terminer sans accord et ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle.

Les sociétés de capital-investissement vendent généralement leurs participations afin de lever des capitaux pour financer des initiatives de croissance, telles que l'injection de nouveaux fonds.

Arsenal Capital, dont le siège est à New York, réalise des investissements en capital-actions de rachat et de croissance dans des entreprises, principalement dans les secteurs de l'industrie et de la santé. La société a été fondée en 2000 et gère environ 5,8 milliards de dollars d'actifs.

Lancé par Goldman Sachs en 2007, Petershill est l'un des pionniers de la prise de participation des partenaires généraux. Elle est en concurrence avec une poignée de grandes entreprises, dont Blackstone Inc et Dyal, une unité de Blue Owl.

Petershill est entré en bourse à Londres en septembre dans le cadre d'une introduction en bourse. Ses actions ont perdu près d'un tiers de leur valeur depuis lors.

Petershill a déclaré en début de semaine qu'il avait achevé la collecte de fonds pour son quatrième fonds phare après avoir réuni 5 milliards de dollars auprès des investisseurs. La société a déjà investi dans des gestionnaires de fonds de capital-investissement, notamment Accel-KKR, Francisco Partners et Riverstone Holdings. (Reportage de Chibuike Oguh à New York. Reportage supplémentaire de Svea Herbst-Bayliss. Édition : Jane Merriman)