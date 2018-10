Europe : Petit bol d'air pour les Bourses européennes après une fin de semaine difficile

revoici avec mention du jour (lundi) précisée au premier paragraphe

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont terminé lundi en hausse après une fin de semaine mouvementée et malgré un contexte international qui demeure incertain, tant au niveau économique que géopolitique.

"Il y a pas mal de sujets qui pèsent sur le moral des investisseurs et qui justifient très largement le fait que l'on soit dans un environnement de marché caractérisé par l'aversion au risque", explique à l'AFP Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque.

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la montée des taux d'intérêt américains, l'examen du budget italien par la Commission européenne et les négociations autour du Brexit entre l'UE et la Grande-Bretagne sont autant d'incertitudes qui invitent les investisseurs à la prudence.

En fin de semaine dernière, ces diverses inquiétudes avaient fait chuter l'ensemble des places européennes.

Du côté de Wall Street, les investisseurs demeuraient fébriles après avoir subi la semaine dernière leur plus lourde chute hebdomadaire depuis mars.

Vers 16H20 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,26% à 25.274,50 points, le Nasdaq 0,87% à 7.431,83 points, et l'indice élargi S&P 500 0,45% à 2.754,69 points.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,62%.

La Bourse de Paris a terminé quasi stable, en baisse de 0,02% à 5.095,07 points.

Du côté des valeurs, Air France subissait une forte baisse (-3,26% à 7,96 euros) alors que deux réunions de négociations sur les salaires sont prévues cette semaine.

Fnac Darty pâtissait des mauvais résultats de son actionnaire principal, le distributeur allemand de produits électroniques Ceconomy, et cédait 5,67% à 58,25 euros.

A Francfort, le Dax s'est repris en finissant en hausse de 0,78% à 11.614,16 points.

Volkswagen a pris la tête de l'indice (+3,04% à 144,42 euros) grâce à des propos du directeur financier de sa filiale Porsche au sujet d'une éventuelle introduction en Bourse.

L'énergéticien RWE a perdu 0,26% à 17,48 euros après des manifestations sur plusieurs sites du groupe contre des réductions d'emploi envisagées.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs de la Bourse de Londres a progressé de 0,48% à 7.029,22 points.

Les compagnies minières sont les gagnantes du jour grâce notamment à la bonne tenue des cours de l'or: Randgold Resources a bondi de 5,15% à 6.082 pence et Fresnillo de 4,08% à 912,20 pence.

Le groupe de défense BAE Systems a de son côté chuté de 3,83% à 561,80 pence, sur fond de craintes pour les affaires du groupe avec l'Arabie Saoudite, en pleine polémique autour de la disparition du journaliste Jamal Khashoggi, critique du pouvoir.

A Milan, le FTSE Mib a légèrement progressé de 0,16% à 19.288 points.

Saipem a réalisé la meilleure performance, engrangeant 2,06% à 5,062 euros grâce à la signature de plusieurs contrats, suivi par Telecom Italia (+2,04% à 0,50 euro).

Dans le bas du tableau, Brembo a cédé 3,76% à 9,465 euros.

L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en hausse de 0,24% à 8.923,70 points, tiré vers le haut par ses poids lourds dont le géant du textile Inditex (+0,70% à 24,56 euros).

Le cours de l'action de Dia a cependant dévissé de 42,22% à 1,10 euro, après que le groupe de grande distribution a revu en nette baisse ses prévisions de résultat et prévenu que ses actionnaires ne recevraient pas de dividendes en 2019.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a fini en légère baisse de 0,21% à 4.996,54 points.

La banque BCP gagnait 2,89% à 0,234 euro tandis que Sonae lâchait 3,67% à 0,840 euro.

La Bourse suisse a démarré la semaine à l'équilibre, l'indice SMI des valeurs vedettes perdant 0,08% à 8.653,16 points.

En bas du tableau, SGS, numéro un mondial de l'inspection et de la certification de produits, a chuté de 2,04% à 2.260,00 francs suisses suisses.

Du côté des gagnants, c'est Swisscom, l'opérateur historique de télécoms en Suisse, qui a enregistré la meilleure performance (+1,30% à 435,90 francs suisses suisses).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,40% à 518,36 points.

Le groupe néerlandais de télécommunications KPN a pris 3,28% à 2,30 euros tandis qu'à l'autre bout de l'indice le groupe de biotechnologies Galapagos a perdu 1,33% à 84,74 euros.

Enfin, la Bourse de Bruxelles a terminé proche de l'équilibre (+0,04% à 3.506,48 points pour l'indice Bel-20 des valeurs vedettes).

Le groupe de télécommunications Telenet a terminé en tête grâce à un bond de 4,49% à 47,02 euros.

A l'inverse, la holding Ackermans & van Haaren a cédé 1,36% à 137,40 euros.

