Bourse de Paris : Petit repli en vue à la Bourse de Paris

Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris était attendue en léger repli à l'ouverture mercredi après une nouvelle séance de hausse et de nouveaux records en clôture à Wall Street la veille.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 cédait 0,11% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. La veille, il avait fini en hausse de 1,14% à 5.581,64 points.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin malgré les nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq", anticipe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

"La progression des nouveaux cas de coronavirus aux Etats-Unis après Thanksgiving prend le dessus sur les espoirs d'une campagne de vaccination imminente et d'un accord de soutien financier d'urgence de 908 milliards de dollars par une commission bi-partite (Démocrates et Républicains) aux Etats-Unis", explique-t-il.

Alors que la reprise est freinée par une nouvelle vague d'infections, le président américain élu Joe Biden a exhorté mardi le Congrès à voter sans délai un plan d'aide "robuste" pour soutenir les ménages et les entreprises.

"Il est urgent d'agir pour éviter que la récession ne s'auto-alimente et ne provoque encore plus de ravages", a déclaré Janet Yellen, sa future ministre des Finances.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, qui s'est entretenue avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, mardi pour la première fois depuis octobre a indiqué qu'un nouveau plan de relance devait "être adopté" avant la rentrée du prochain Congrès, le 3 janvier.

Côté sanitaire, le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech, a été autorisé au Royaume-Uni, où il sera disponible dès "la semaine prochaine", a annoncé un porte-parole du gouvernement mercredi.

La France envisage une campagne de vaccination pour le grand public au printemps et le régulateur européen s'est engagé à examiner des demandes d'autorisation pour deux vaccins dans les semaines à venir.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'Agence américaine des médicaments (FDA) a aussi été sollicitée par Pfizer/BioNTech et, depuis lundi, par Moderna. En cas de feu vert, les deux vaccins pourraient être disponibles dès ce mois-ci aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé par la pandémie et très affecté par la crise économique qu'elle a provoquée.

Dans ce contexte, les investisseurs prendront connaissance dans la journée du rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé en novembre aux États-Unis.

Une audition du président de la banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell devant un comité de la Chambre des représentants est également à leur agenda.

VALEURS A SUIVRE

Alstom: le constructeur ferroviaire français a obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires en vue du rachat du canadien Bombardier Transport, qu'il prévoit de réaliser le 29 janvier 2021.

Interparfums: le groupe a révisé à la hausse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020, en raison d'un contexte "plus favorable qu'espéré" même si la crise sanitaire va peser sur ses ventes.

