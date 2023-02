Petra Diamonds est ouvert aux fusions et acquisitions, selon son PDG

CAPE TOWN (Reuters) - Le mineur de diamants Petra Diamonds a lancé lundi un appel à propositions de fusion et d'acquisition, son PDG Richard Duffy déclarant que l'industrie bénéficierait d'une consolidation.

L'industrie minière du diamant est dominée par le russe Alrosa d'une part, et ddDe Beers d'Anglo American d'autre part, le reste du secteur étant composé de diverses petites sociétés minières dont Petra.

"Nous avons des opportunités de croissance organique, mais étant donné que nous avons terminé cette restructuration et que nous avons un bilan beaucoup plus robuste, nous serions prêts à envisager une consolidation si cela a un sens en termes de valeur", a déclaré Duffy à Reuters dans une interview en marge de l'Investing in African Mining Indaba au Cap.

"Je pense qu'il est sain pour une industrie d'avoir des acteurs plus petits et plus grands, mais je pense que la multitude de sociétés à actif unique est difficile."

Petra a achevé une restructuration de la dette contre les capitaux propres en 2021 après avoir abandonné les plans de vente de la société.

M. Duffy a déclaré que l'enquête sur la cause de la rupture d'un barrage de résidus miniers à la mine Williamson de Petra en Tanzanie en novembre est en cours, et la société s'attend à ce que la mine recommence à produire d'ici juillet.

La rupture de la digue de résidus miniers a touché 156 personnes et 28 maisons, a déclaré Petra. La société est en train de reloger les personnes touchées, a déclaré Duffy, et fournira une compensation monétaire pour les récoltes ainsi que des terres aux personnes dont le terrain a été rendu inhabitable par la rupture.

"C'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver", a déclaré Duffy à propos de la défaillance des résidus. Petra vise à ce que toutes ses mines se conforment d'ici le 5 août à une nouvelle norme mondiale en matière de résidus miniers convenue par l'industrie en 2020.