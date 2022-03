PetroChina affiche le plus gros bénéfice depuis 7 ans

En 2020, le bénéfice net de PetroChina était de 19 milliards de yuans.

La société a déclaré, dans un communiqué déposé à la Bourse de Shanghai, qu'elle prévoit de réduire ses dépenses d'investissement à 242 milliards de yuans cette année, contre 251,2 milliards de yuans dépensés en 2021. Les réductions des dépenses d'investissement concerneraient principalement le secteur du raffinage et de la chimie et le secteur du marketing.

En revanche, les investissements dans l'exploration et la production seront portés à 181,2 milliards de yuans, contre 178,3 milliards en 2021, car la société prévoit d'augmenter la production des principaux bassins nationaux, notamment Songliao Ordos, Junggar et Tarim, et de consacrer davantage d'efforts à l'exploration de ressources telles que le gaz et le pétrole de schiste.

Elle prévoit de produire 898,6 millions de barils de pétrole brut et 4 625,1 milliards de pieds cubes de gaz naturel cette année. Ces chiffres sont à comparer aux 887,9 millions de barils de pétrole brut et aux 4 420 milliards de pieds cubes de gaz produits en 2021.

Le débit de pétrole brut des raffineries devrait atteindre 1 269,4 millions de barils en 2022, contre 1 225 millions de barils l'an dernier.

"Le groupe renforcera le contrôle de la production et la gestion de l'analyse comparative, continuera à fonctionner sur la base d'un faible inventaire (et) organisera la maintenance de l'entreprise pour éviter les pics de production", indique le communiqué.

(1 $ = 6,3435 yuan renminbi chinois)