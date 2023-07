PetroVietnam Gas a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers séparés avec le géant américain de l'énergie ExxonMobil et la société russe Novatek sur la coopération en matière de gaz naturel liquéfié (GNL), alors qu'elle cherche à s'assurer des approvisionnements à long terme pour les futures centrales électriques vietnamiennes alimentées au GNL.

Le centre manufacturier régional qu'est le Viêt Nam vise à développer un parc de 13 centrales électriques alimentées au GNL d'une capacité combinée de 22,4 gigawatts d'ici 2030, la première devant être opérationnelle à partir de la fin de l'année prochaine.

PetroVietnam Gas a discuté avec ExxonMobil de la possibilité de fournir du GNL pour l'exploitation commerciale de son terminal GNL de Thi Vai, dans le sud du Viêt Nam, a déclaré l'entreprise vietnamienne dans un communiqué, à la suite d'une réunion entre son directeur général Pham Van Phong et des représentants d'ExxonMobil.

Les deux entreprises ont également discuté des possibilités de coopération dans des projets en amont, a ajouté le communiqué.

"ExxonMobil évalue diverses possibilités d'approvisionnement en GNL en Asie du Sud-Est, y compris au Viêt Nam", a déclaré ExxonMobil dans un communiqué envoyé par courriel.

PetroVietnam Gas a également rencontré séparément des représentants de la société russe Novatek, qui serait intéressée par un approvisionnement en GNL pour la période 2023-2026, selon le communiqué.

"Le renforcement des liens commerciaux et d'investissement avec des leaders mondiaux de l'énergie tels qu'ExxonMobil et Novatek est la clé du développement de PetroVietnam Gas et de l'industrie gazière du pays", indique le communiqué.

Dans un courriel adressé à Reuters, Novatek s'est dit "désireux de coopérer avec les entreprises vietnamiennes dans le domaine du GNL, compte tenu de la croissance du marché vietnamien et de sa vision à long terme du développement de la production d'électricité à partir du gaz et des projets d'infrastructure comprenant des installations de GNL vers l'électricité et des terminaux de regazéification du GNL".

Le terminal GNL de Thi Vai, dans la province de Ba Ria Vung Tau, alimentera principalement deux centrales électriques au gaz d'une capacité combinée de 1,5 gigawatt.

Celles-ci sont actuellement construites dans la province voisine de Dong Nai par PetroVietnam Power Corp, pour un coût de 1,4 milliard de dollars.

Les centrales électriques Nhon Trach 3 et Nhon Trach 4 devraient commencer à produire au quatrième trimestre de l'année prochaine et au deuxième trimestre de 2025, respectivement, selon PetroVietnam Power.

PetroVietnam Gas a déclaré que le terminal recevra la première cargaison de GNL du Vietnam lundi prochain.

En mai, la cargaison de 50 000 à 70 000 tonnes de Shell Eastern Trading, basée à Singapour, était destinée à tester le terminal.

Une source de PetroVietnam Gas a déclaré mercredi que la cargaison de près de 70 000 tonnes de GNL était acheminée vers le terminal depuis le port indonésien de Bontang.