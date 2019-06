Pétrole : Deux tankers « attaqués » près du détroit d’Ormuz 0 13/06/2019 | 10:16 Envoyer par e-mail :

Ces évènements font effectivement suite à des actes de sabotages de quatre pétroliers dans la même région, où transitent plus de 20% des flux pétroliers mondiaux, point de départ d’une intensification des risques géopolitiques à travers un renforcement de la présence américaine au Moyen-Orient.





Ces frictions ont naturellement impacté les prix du brut, avec une poussée du Brent de près de 4,5% en quelques heures, à 61.7 USD le baril.





Le premier tanker touché appartient à la société Bernhard Schulte GmbH & Co, le bâtiment était en route pour Singapour avant d’être endommagé, sans faire de victimes selon la Direction. Le deuxième appartient à la compagnie norvégienne Frontline LTD et aurait touché par une torpille au large des Emirats arabes-unis. Là-encore, aucune victime ne serait à signaler selon des sources maritimes. Ces incidents se sont déroulés de manière simultanée, à respectivement 06h12 et 07h00, heure locale, élevant encore d’un cran les tensions dans la région.Ces évènements font effectivement suite à des actes de sabotages de quatre pétroliers dans la même région, où transitent plus de 20% des flux pétroliers mondiaux, point de départ d’une intensification des risques géopolitiques à travers un renforcement de la présence américaine au Moyen-Orient.Ces frictions ont naturellement impacté les prix du brut, avec une poussée du Brent de près de 4,5% en quelques heures, à 61.7 USD le baril. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv WTI 2.44% 52.42 17.44%

