Pétrole-L'EIA revoit en baisse ses prévisions de demande

(Actualisé avec des précisions)

WASHINGTON, 7 août (Reuters) - L'Agence des Etats-Unis d'information sur l'énergie (EIA) a réduit mardi sa prévision de croissance de la demande pétrolière mondiale en 2018 et également l'année prochaine.

La prévision pour 2018 est rabaissée de 60.000 barils par jour (bpj) à 1,66 million bpj, tandis que celle de 2019 est réduite de 140.000 bpj à 1,57 million bpj, suivant le rapport mensuel de l'EIA.

L'organisme par ailleurs voit la production des Etats-Unis augmenter de 1,31 million bpj à 10,68 millions bpj cette année, moins que sa prévision du mois dernier qui donnait une hausse de 1,44 million à 10,79 millions.

Pour 2019, l'EIA projette une hausse de la production américaine de 1,02 million bpj, et non plus de 1,01 million, à 11,7 millions bpj en moyenne.

L'agence projetait à l'origine une production de plus de 12 million bpj en moyenne au quatrième trimestre 2019 mais elle a revu à la baisse cette projection trimestrielle, à 11,94 millions bpj.

La hausse de la production de la Russie et de certains pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pèse sur les cours du brut ces dernières semaines, explique l'EIA.

"Nous continuons de voir le cours spot du Brent reculer vers 70 dollars le baril d'ici la fin de 2018, le marché semblant plutôt bien équilibré dans les mois qui viennent", dit Linda Capuano, administratrice de l'EIA.

Le future d'octobre sur le Brent gagne 1,02% à 74,50 dollars vers 17h10 GMT. (Jessia Resnick-Ault)