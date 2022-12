Pétrole-L'Opep maintient ses prévisions de croissance pour la demande en 2022 et 2023

LONDRES, 13 décembre (Reuters) - L'Opep a maintenu mardi ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2022 et 2023, estimant que si le ralentissement économique est "assez évident", il existe un potentiel de hausse, notamment grâce à un assouplissement de la politique chinoise de "zéro-COVID".

La demande de pétrole en 2023 augmentera de 2,25 millions de barils par jour (bpj), soit une hausse de 2,3%, a déclaré l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) dans un rapport mensuel, après une croissance de 2,55 millions de bpj en 2022. Les deux prévisions sont restées inchangées par rapport au mois dernier.

"Bien que les incertitudes économiques mondiales soient élevées et que les risques de croissance dans les principales économies restent orientés à la baisse, des facteurs de hausse susceptibles de contrebalancer les défis actuels et à venir sont également apparus", a déclaré l'Opep dans le rapport.

"Une résolution du conflit géopolitique en Europe de l'Est et un assouplissement de la politique chinoise de zéro COVID pourraient offrir un certain potentiel de hausse", indique le rapport dans une section distincte.

Tout en maintenant les prévisions de croissance annuelle de la demande, l'Opep a revu à la baisse les prévisions de demande pour le quatrième trimestre de 2022 et le premier trimestre de 2023. La demande chinoise, sous l'effet des mesures de confinement sanitaire, s'est contractée en 2022, a indiqué l'Opep.

Le rapport montre également que la production de l'Opep a chuté en novembre après la décision de l'alliance Opep+, qui regroupe d'autres pays producteurs au cartel, de réduire fortement la production pour soutenir le marché dans un contexte de dégradation des perspectives économiques et d'affaiblissement des prix.

L'Opep a déclaré que sa production de pétrole en novembre avait diminué de 744.000 bpj pour atteindre 28,83 millions de bpj. (Reportage Alex Lawler, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)