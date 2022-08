Pétrole-L'Opep+ souligne les risques de dégradation de la demande

par Olesya Astakhova et Ahmad Ghaddar

LONDRES/MOSCOU, 31 août (Reuters) - Le marché pétrolier mondial enregistrera sans doute un excédent plus important qu'anticipé cette année en raison de l'augmentation des prix de l'énergie et du durcissement des politiques monétaires, qui freinent la demande, a estimé l'Opep+ dans un rapport publié mercredi.

Ce rapport est publié cinq jours avant la prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses alliés et un peu plus d'une semaine après les déclarations de l'Arabie saoudite sur l'opportunité d'une réduction de la production.

Le Comité technique conjoint (JTC), qui se réunit ce mercredi, est chargé de conseiller les responsables de la stratégie de l'Opep+ sur les fondamentaux du marché mondial.

Cinq sources proches de l'organisation ont déclaré à Reuters que les discussions sur l'évolution de sa politique de production au-delà de septembre n'avaient pas encore commencé.

La semaine dernière, le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdoulaziz ben Salman, avait assuré que l'Opep+ était prête à réduire ses pompages face à la volatilité des cours du baril.

Ses propos ont permis un rebond du prix du Brent à plus de 105 dollars lundi, son plus haut niveau depuis un mois, mais le prix de marché est retombé autour de 96 dollars mercredi, les traders anticipant une baisse de la demande.

Lors de sa dernière réunion, l'Opep+ avait décidé d'augmenter sa production de 100.000 barils par jour (bpj) en septembre.

Le rapport du JTC dit tabler sur une augmentation de la demande globale de 3,1 millions de bpj cette année mais souligne les incertitudes liées à l'inflation et au resserrement des politiques monétaires, deux facteurs qui rognent le pouvoir d'achat des consommateurs.

"L'augmentation des prix de l'énergie constitue un autre risque pour l'avenir", ajoute-t-il. "Cela pourrait conduire à une réduction plus importante de la consommation qu'anticipé actuellement, notamment en fin d'année."

Selon le rapport, le marché mondial serait en excédent de 900.000 bpj cette année, soit 100.000 bpj de plus que prévu auparavant. Et cet excédent devrait persister l'an prochain, selon le scénario central du comité. (Reportage Maha El Dahan à Dubai et Rowena Edwards à Londres, version française Marc Angrand, édité par Tangi Salaün)