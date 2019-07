Ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes :

- L'alliance élargie prolonge les quotas de productions jusqu'au 31 mars 2020, soit un allongement de 9 mois.

- Les restrictions de production demeurent inchangées à 1,2 mbj.

- Une "charte de coopération" a été signée permettant de renforcer la coopération de l'OPEP avec d'autres pays producteurs, Russie en tête.

- La prochaine réunion du cartel se tiendra le 6 décembre 2019.

Un rappel sur l’Organisation des pays exportateurs de pétrole

Crée en 1960 lors de la conférence de Bagdad, les premières missions de l’OPEP (formé par 5 pays : l’Arabie Saoudite, l’Iran, l’Irak, le Koweït et le Venezuela) se limitent à un meilleur contrôle des recettes pétrolières perçues par ses membres. Dès les décennies suivantes, les vagues de nationalisation de l’industrie pétrolière, couplées à une augmentation du nombre de membres et à une plus grande volatilité des cours pétroliers ont rapidement donné un rôle de premier plan au cartel.



Aujourd’hui, l’Institution intergouvernementale qui siège à Vienne compte 14 membres. En plus des membres fondateurs, l’OPEP compte donc dans ses rangs l’Algérie, l’Angola, les Emirats arabes unis, l’Equateur, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la Libye, le Nigeria et le Qatar.





Un rôle de swing producer …



Avec une production cumulée avoisinant 30% de la production mondiale, pour un contrôle de près de 70% des réserves mondiales de pétrole, l’OPEP s’impose comme le producteur d’appoint, ou « swing producer » des marchés pétroliers. Dit autrement, le cartel, avec en tête de liste l’Arabie Saoudite, dispose d’un poids suffisamment significatif pour affecter le prix du baril en ajustant sa production. L’OPEP a donc pour mission de répondre aux déséquilibres entre l’offre et la demande dans le but de garantir d’une part une stabilité des prix et d’autre part un prix rémunérateur à ses membres. In fine, l’intérêt demeure de limiter la volatilité des cours qui constitue à la fois un fléau pour les équilibres budgétaires des pays producteurs, mais aussi un sérieux frein aux investissements de la filière pétrolière.



… qui s’effrite avec l’essor des hydrocarbures non-conventionnels …



Si le cartel a su, avec plus ou moins de réussite, remplir cette tâche de régulateur, l’essor fulgurant du pétrole de schiste américain remet sérieusement en cause son influence. Beaucoup plus flexibles face à la demande grâce à un cycle d’investissement et de production significativement plus court, les producteurs américains de pétrole de schiste prennent des parts de marché à l’OPEP. Preuve en est, les Etats-Unis tendent à devenir un exportateur net de pétrole.



Face à une demande en berne et l’essor de la production US, l’OPEP perd des parts de marché Face à une demande en berne et l’essor de la production US, l’OPEP perd des parts de marché