Pétrole-Un accord final de l'Opep+ dépend de la participation du Mexique-sces

LONDRES, 10 avril (Reuters) - L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont présenté jeudi un projet de baisse de leur production de plus d'un cinquième et ont dit s'attendre à ce que d'autres pays, dont les Etats-Unis, réduisent à leur tour leur production face à la chute des prix provoquée par la crise sanitaire.

Mais le groupe, désigné sous le nom d'Opep+, n'est pas parvenu à sceller un accord final sur la question, ont dit des sources, expliquant qu'un tel accord dépendait du Mexique après que le pays d'Amérique centrale a refusé la diminution qui lui était demandée.

Les discussions via visioconférence doivent reprendre vendredi alors que les ministres de l'Energie des pays du G20 tiendront une nouvelle réunion. (version française Jean Terzian)