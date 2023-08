Les prix du pétrole ont baissé en début d'échanges jeudi sur fond de données économiques décevantes dans les principales économies et alors que les investisseurs attendent le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, vendredi, pour avoir des indications sur les taux d'intérêt.

Le Brent a perdu 26 cents, soit 0,3%, à 82,95 dollars le baril à 0359 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate a perdu 30 cents, soit 0,4%, à 78,59 dollars le baril.

Les données manufacturières d'une série d'enquêtes sur l'indice des directeurs d'achat (PMI) ont dépeint mercredi une image sombre de la santé des économies à travers le monde, soulevant des inquiétudes sur la demande, ont déclaré les analystes.

Le Japon a fait état d'une baisse de l'activité industrielle pour le troisième mois consécutif en août. L'activité des entreprises de la zone euro a également diminué plus que prévu, en particulier en Allemagne. L'économie britannique semble devoir se contracter au cours du trimestre actuel, au risque de tomber en récession.

L'activité commerciale américaine s'est approchée du point de stagnation en août, la croissance étant la plus faible depuis février.

Pendant ce temps, les responsables de la Réserve fédérale et les décideurs de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon se rendent à Jackson Hole, où les discussions sur l'augmentation des taux d'intérêt à long terme pourraient dominer malgré une baisse des pressions inflationnistes.

La pression à la baisse sur les prix du pétrole est largement due aux inquiétudes concernant une diminution potentielle de la demande et une augmentation de l'offre de pétrole, en plus des résultats négatifs des PMI, a déclaré Sugandha Sachdeva, directeur exécutif et stratège en chef chez Acme Investment Advisors.

Du côté de l'offre, la production de pétrole brut de l'Iran atteindra 3,4 millions de barils par jour (bpj) d'ici la fin du mois de septembre, a déclaré le ministre iranien du pétrole cité par les médias d'État, même si les sanctions américaines restent en place.

Des responsables américains sont également en train de rédiger une proposition qui assouplirait les sanctions imposées au secteur pétrolier vénézuélien, permettant à davantage d'entreprises et de pays d'importer son pétrole brut, si le pays sud-américain s'achemine vers une élection présidentielle libre et équitable, selon cinq personnes ayant connaissance de ces projets.

"Étant donné le point de résistance important à 83 dollars le baril pour le brut WTI, nous prévoyons que les prix du pétrole continueront à se négocier avec un biais négatif", a déclaré M. Sachdeva.

"Il est probable que les prix connaissent un certain rebond, mais ils semblent en passe de tester des niveaux plus bas d'environ 74 dollars le baril à court terme", a-t-elle ajouté.

Les stocks de brut américains ont diminué de 6,1 millions de barils au cours de la semaine du 18 août pour atteindre 433,5 millions de barils, alors que les analystes attendaient une baisse de 2,8 millions de barils, selon un sondage Reuters.

"Cette baisse des stocks est le reflet d'un mouvement mondial [...]. Une grande partie de la réduction a eu lieu en Chine, où les taux d'exploitation des raffineurs d'État ont atteint un niveau record ce mois-ci. Cela suggère une demande saine", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note.

Toutefois, l'augmentation des stocks d'essence aux États-Unis la semaine dernière indique que la demande de carburant a été plus faible que prévu.