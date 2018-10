Bourse de Paris : Pétrole, la menace fantôme pour les actions ?

Si j'étais vous, je garderais un œil sur le pétrole. La remontée du Brent sur le niveau symbolique des 85 USD contribue à faire ressortir la thématique pétrolière des cartons des stratèges financiers. Elle n'avait jamais réellement disparu, mais les niveaux atteints par le baril deviennent problématiques pour les acteurs économiques qui y sont sensibles.



La banque américaine Charles Schwab, dans une note de stratégie toute fraîchement publiée, a classé la flambée de l'or noir parmi les trois éléments perturbateurs négatifs qui pourraient affecter le parcours des actions au 4ème trimestre, en bonne place puisqu'elle côtoie le budget italien et le Brexit. "Avec les sanctions américaines visant l'Iran qui entreront en vigueur le 4 novembre et l'effondrement de la production du Venezuela, l'offre globale de pétrole peine à suivre le rythme de la demande, ce qui entraîne les prix à la hausse", synthétise Jeffrey Kleintop, le patron de l'investissement chez Schwab. Quelles seraient les courroies de transmission les plus évidentes ? La consommation, car la poursuite de la hausse des cours, qui en sont à +44% sur un an, pourrait contrarier les ventes durant la période des fêtes de fin d'année. Et la tension sur certaines économies émergentes, dont les fragiles Turquie et Argentine, pour ne citer qu'elles.



Pour autant, le message final de Jeffrey Kleintop est encore optimiste, après avoir passé à la moulinette tous les facteurs contraires qu'il entrevoit. Mais avec toute la retenue d'un financier qui ne veut pas avoir eu tort si son scénario ne se produit pas. C'est à toi, Jeffrey : "Je pense que l'équilibre entre ces facteurs aboutira à un bilan positif pour les actions au quatrième trimestre, mais, avec la fin du cycle économique et des bénéfices qui se profile, il devient de plus en plus important de tenir compte du risque. Les investisseurs devraient commencer à rééquilibrer leurs portefeuilles en accord avec leurs objectifs de moyen terme". Positif ,mais tout en retenue donc.



A part ça ? La Bourse de Shanghai est toujours fermée et le restera pour une semaine de festivités locales. Hong Kong a repris en baisse, tandis que Tokyo fait mieux que résister en améliorant ses records récents.



Les temps forts économiques du jour



Les prix à la production européens (11h00 : consensus +0,2%) ne devraient pas passionner les foules, mais c'est le seul indicateur un peu en vue du matin. Aux Etats-Unis, pas de statistiques majeures non plus, mais une intervention publique du patron de la Fed, Jerome Powell, à partir de 18h45, autant dire après que les marchés du vieux continent eurent baissé le rideau.



La paire EUR / USD évolue à 1,15724 ce matin, en baisse de -0,04%. L'once d'or redresse légèrement la tête de 0,2% à 1 191 USD, tandis que le Brent accroche les 85 USD et que le WTI navigue à 75,48 USD.



Les principaux changements de recommandations



Morgan Stanley rehausse Crédit Agricole de pondération en ligne à surpondérer en visant 16,40 EUR contre 15 EUR précédemment.

Morgan Stanley abaisse Danske Bank de surpondérer à pondération en ligne en réduisant de 238 à 203 DKK son objectif.

GreenSome Finance abaisse de 3,02 à 2,93 EUR son objectif sur Egide, en restant acheteur.

Wolfe Research démarre le suivi de Fiat Chrysler à performance sectorielle en visant 16 EUR.

Goldman Sachs reprend le suivi de Lonza à neutre en visant 375 CHF.

JP Morgan passe de souspondérer à surpondérer sur Metso, revalorisé de 28 à 34,50 EUR.

Jefferies passe de conserver à acheter sur Nestlé, revalorisé à 94 CHF.

JP Morgan passe de neutre à souspondérer sur Royal Mail, dont l'objectif baisse de 537 à 341 GBp.

HSBC abaisse d'achat à conserver son avis sur Siemens, dont l'objectif recule de 140 à 123 EUR.

Research Partners reste à conserver sur Tornos, avec un objectif réduit de 12 à 10 CHF.

SocGen reprend le suivi de Total à l'achat en visant 62 EUR.

Jefferies passe d'acheter à conserver sur Unilever, avec un objectif réduit à 51,50 EUR.