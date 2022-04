Pétrole mitigé alors que les nouvelles sanctions russes contrebalancent les inquiétudes concernant la demande

Les contrats à terme sur le pétrole étaient mitigés mercredi, récupérant des pertes précoces, alors que la menace de nouvelles sanctions contre la Russie a ravivé les inquiétudes sur l'offre, contrant les craintes d'une demande plus faible suite à l'augmentation des stocks de brut américains et à la fermeture prolongée de Shanghai.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 11 cents, soit 0,1%, à 106,75 $ le baril à 0339 GMT, après être tombés à 105,06 $ plus tôt dans la session.

Les contrats à terme West Texas Intermediate ont perdu 11 cents, soit 0,1%, à 101,85 $ le baril, après avoir chuté à 100,37 $ en début de séance.

Les États-Unis et leurs alliés ont préparé mercredi de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou pour les meurtres de civils dans le nord de l'Ukraine, que le président Volodymyr Zelenskiy a qualifiés de "crimes de guerre" exigeant une punition proportionnée. La Russie a nié avoir ciblé des civils.

"Les inquiétudes se sont à nouveau accrues concernant le resserrement de l'offre alors que les États-Unis et l'Europe renforcent les sanctions contre la Russie", a déclaré Toshitaka Tazawa, analyste chez Fujitomi Securities Co Ltd.

Les sanctions proposées par l'UE, que les 27 États membres du bloc doivent approuver, interdiraient l'achat de charbon russe et empêcheraient les navires russes d'entrer dans les ports de l'UE. La Grande-Bretagne a également exhorté les pays du G7 et de l'OTAN à convenir d'un calendrier pour éliminer progressivement les importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie.

Les préoccupations croissantes concernant l'offre ont effacé les baisses de prix antérieures dues à un dollar plus fort, qui rend le pétrole plus cher pour les détenteurs d'autres devises, et à une augmentation surprise des stocks de brut américains.

Le dollar a atteint son niveau le plus élevé en près de deux ans mercredi après avoir bondi pendant la nuit suite aux commentaires plus faucons d'un responsable de la Réserve fédérale.

Les stocks américains de brut et de distillats ont augmenté la semaine dernière tandis que les stocks d'essence ont baissé, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mardi.

Les stocks de brut ont augmenté de 1,1 million de barils pour la semaine terminée le 1er avril, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 2,1 millions de barils.

Les inquiétudes concernant la demande ont également augmenté après que les autorités du principal importateur de pétrole, la Chine, aient étendu le bouclage de Shanghai à l'ensemble des 26 millions d'habitants du centre financier.

"La hausse du dollar, l'augmentation des stocks de brut américains et les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande en Chine en raison de la poursuite du lockdown de Shanghai ont ajouté à la pression dans les premiers échanges", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, directeur général de la recherche chez Nissan Securities.

"Les prix du pétrole resteront probablement autour de 100 dollars le baril pendant un certain temps en raison des inquiétudes concernant la demande et de l'absence attendue de conflit au Moyen-Orient pendant le mois de jeûne musulman du Ramadan, mais ils pourraient remonter après le Ramadan et au moment du démarrage de la saison de conduite aux États-Unis", a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les États membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) discutaient encore de la quantité de pétrole qu'ils allaient ensemble libérer du stockage pour refroidir les marchés, ont déclaré trois sources à Reuters, ajoutant qu'une annonce était attendue dans les prochains jours. (Reportage de Yuka Obayashi ; montage de Richard Pullin)