Pétroliers attaqués: l'armée US publie une vidéo accablant selon elle l'Iran

WASHINGTON, 14 juin (Reuters) - L'armée américaine a publié jeudi une vidéo montrant selon elle une patrouille des Gardiens de la Révolution islamique (GRI), le corps d'élite de l'armée iranienne, retirant une mine-ventouse qui n'avait pas explosé sur une paroi de l'un des deux tankers attaqués jeudi dans le golfe d'Oman.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, avait déclaré que les Etats-Unis imputaient ces attaques à l'Iran.

"Cette conclusion s'appuie sur des renseignements, sur les armes utilisées, sur le niveau de savoir-faire nécessaire pour mener à bien l'opération, sur les attaques iraniennes analogues et récentes contre la marine marchande, et sur le fait qu'aucune organisation à la solde d'une puissance, dans la région, ne dispose des ressources et de l'efficacité requises pour passer à l'acte avec un tel degré de complexité", avait-il dit.

Avant le communiqué de l'armée américaine, l'Iran a dit par la voix de sa mission diplomatique à l'Onu rejeter "catégoriquement l'accusation infondée des Etats-Unis".

