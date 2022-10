Petronas va rechercher des hydrocarbures au large de la Malaisie avec TotalEnergies, Shell

Appelé 2K, le bloc couvre 1 952 kilomètres carrés et est situé dans une zone "au sein d'un bassin d'hydrocarbures prouvé avec un potentiel d'hydrocarbures prometteur", a déclaré Petronas dans un communiqué jeudi.

Le contrat de partage de production a été signé entre TotalEnergies EP Malaysia, Sabah Shell Petroleum Co Ltd, Shell Sabah Selatan Sdn Bhd, et l'unité amont de Petronas, Carigali Sdn Bhd.

TotalEnergies EP Malaysia sera l'opérateur, avec une participation de 34,9%, tandis que Petronas Carigali détiendra une participation de 40% ,a déclaré Petronas.

La participation restante est répartie à parts égales entre les filiales de Shell.

Au total, quatre puits devraient être forés dans le bloc 2K et dans quatre autres blocs en eau très profonde au large de Sabah en 2022 et 2023.